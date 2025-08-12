Renault Ağustos 2025 fiyat listesi açıklandı: ÖTV sonrası fiyatlar ne kadar oldu? Clio, Megane, Duster, Austral, Rafale, Captur
Otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği Renault, Ağustos 2025 fiyat listesini duyurdu. ÖTV düzenlemesinin ardından otomobil fiyatları merak konusu oldu. Clio, Megane, Captur, Austral, Duster ve Rafale'nin yeni fiyatları araştırılıyor. İşte Renault Ağustos 2025 fiyat listesi…
Giriş Tarihi: 12.08.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 13:44