Renault Ağustos 2025 fiyat listesi açıklandı: ÖTV sonrası fiyatlar ne kadar oldu? Clio, Megane, Duster, Austral, Rafale, Captur

Otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği Renault, Ağustos 2025 fiyat listesini duyurdu. ÖTV düzenlemesinin ardından otomobil fiyatları merak konusu oldu. Clio, Megane, Captur, Austral, Duster ve Rafale'nin yeni fiyatları araştırılıyor. İşte Renault Ağustos 2025 fiyat listesi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.08.2025 13:42 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 13:44
Fransız otomotiv devi Renault, Türkiye pazarında sedan ve SUV segmentlerinde sunduğu geniş model yelpazesiyle öne çıkıyor. Özellikle elektrikli ve hibrit seçenekleriyle dikkat çeken marka, 6 Ağustos 2025 itibarıyla fiyat listesini yeniledi. Temmuz ayı sonunda yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından araç fiyatlarında yaşanacak değişimler merak konusu olmuştu. Renault'nun popüler modellerinde bazı fiyat indirimleri ve güncellemeler görüldü. Temmuz ayında 1.497.000 TL'den satılan Clio, Ağustos'ta 1.447.000 TL'ye geriledi. İşte Renault modellerinin güncel fiyat listesi…

CLIO

Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp: 1.447.000 TL

Techno Esprit Alpine 1.0 TCe X-Tronic 90 hp: 1.573.000 TL

CAPTUR

Techno Mild Hybrid EDC 160 hp:1.900.000 TL

YENİ DUSTER

Evolution Eco-G 100 hp: 1.654.000 TL

Evolution full hybrid 145hp E-Tech: 2.095.000 TL

Evolution mild hybrid advanced 130hp 4x4: 2.165.000 TL

Techno full hybrid 145hp E-Tech: 2.131.000 TL

Techno mild hybrid advanced 130hp 4x4: 2.211.000 TL

MEGANE SEDAN

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.839.000 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.900.000 TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 2.149.000 TL

