Renault Ağustos 2025 fiyat listesi açıklandı: ÖTV sonrası fiyatlar ne kadar oldu? Clio, Megane, Duster, Austral, Rafale, Captur

Fransız otomotiv devi Renault, Türkiye pazarında sedan ve SUV segmentlerinde sunduğu geniş model yelpazesiyle öne çıkıyor. Özellikle elektrikli ve hibrit seçenekleriyle dikkat çeken marka, 6 Ağustos 2025 itibarıyla fiyat listesini yeniledi. Temmuz ayı sonunda yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından araç fiyatlarında yaşanacak değişimler merak konusu olmuştu. Renault'nun popüler modellerinde bazı fiyat indirimleri ve güncellemeler görüldü. Temmuz ayında 1.497.000 TL'den satılan Clio, Ağustos'ta 1.447.000 TL'ye geriledi. İşte Renault modellerinin güncel fiyat listesi…