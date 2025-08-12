12 Ağustos 2025, Salı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama o anları paylaştı! Bayraktar TB2 SİHA’ları "kundaklama" anını böyle tespit etti

Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA), Arnavutluk ordusunun envanterine geçtiğimiz yıl alınmıştı. SİHA'lar ülkedeki yangınların denetimindeki operasyonlarda kullanıldı. Bayraktar TB2 SİHA Arnavutlukta "kundaklama" anını tespit ederken o anları paylaşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama," İşte bugün Hava Kuvvetleri'nin insansız hava araçları tarafından kaydedilen kasıtlı kundaklamanın görüntüleri" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.08.2025 15:59 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 16:09
Arnavutluk ordusunun envanterine geçtiğimiz yıl alınan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA), ülkedeki yangınların denetimindeki operasyonlarda kullanıldı.

TB2'ler denetimler sırasında katıldığı operasyon sırasında "kundaklama" anını tespit etti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 SİHA'nın ülkesinde "kundaklama" anını tespit ettiği anların görüntülerini paylaştı.

Rama görüntüleri "Bilerek ateş yakmak sadece suç değil, dünyamıza ve çocuklarımıza ihanettir. İşte bugün Hava Kuvvetleri'nin insansız hava araçları tarafından kaydedilen kasıtlı kundaklamanın görüntüleri" ifadeleriyle paylaştı.

"Küresel ısınma ve özellikle tüm Akdeniz ülkelerini zorladığı bu zor dönemde, Ceza Kanunu'nda kundaklama ile cinayet eş değer tutmak zorunda kalacağız" diyen Rama, "Bunlar kundaklama şüphesi olduğu Bayraktar dronunun görüntüleri" ifadesini kullandı.

