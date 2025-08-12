12 Ağustos 2025, Salı
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama o anları paylaştı! Bayraktar TB2 SİHA’ları "kundaklama" anını böyle tespit etti
Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA), Arnavutluk ordusunun envanterine geçtiğimiz yıl alınmıştı. SİHA'lar ülkedeki yangınların denetimindeki operasyonlarda kullanıldı. Bayraktar TB2 SİHA Arnavutlukta "kundaklama" anını tespit ederken o anları paylaşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama," İşte bugün Hava Kuvvetleri'nin insansız hava araçları tarafından kaydedilen kasıtlı kundaklamanın görüntüleri" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.08.2025 15:59 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 16:09