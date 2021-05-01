Kartal şampiyonluğa kanatlandı | Beşiktaş 7-0 Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 5-0 önde kapattı. Kartal ikinci yarıya da fırtına gibi esti. Larin'in 4 golle yıldızlaştığı mücadele 7-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi. Maçın özeti, gollerleri ve detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...
Süper Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor'a gol olup yağdı.
Karşılaşmayı 7-0 kazanan siyah-beyazlılar şampiyonluk yolunda dev bir adım atarken adeta gövde gösterisi yaptı. Daha ilk yarıdan 5-0'ı bulan Kartal, tarihinde ilk kez ilk yarıda 5 gol atarak kulüp rekoru kırdı.
Larin'in 4 gol atarak yıldızlaştığı maçta diğer goller Akintola (k.k), N-Koudou ve Rıdvan Yılmaz'dan geldi. Siyah-beyazlılar puanını 81'e yükseltti ve Fenerbahçe'yle olan farkı 8 puana çıkardı.
BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI - ÖZET
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Ghezzal'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında Akintola'nın ön direkte yaptığı ters kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-0
5. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Adem Lajajic'in ara pasını alan Larin'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top az farkla direğin yanından auta çıktı.
6. dakikada N'Koudou'nun sol kanattan yerden içeri çevirdiği topa sağ köşede Ghezzal vurdu. Kaleci Munir gole izin vermedi.
10. dakikada Rayane Aabid'in pasında sol çaprazda topla buluşan Katranis'in şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
11. dakikada Adem'in ara pasını alan ve ceza alanı içine sarkan Larin'in şutunda kaleci Munir gole izin vermedi.
11. dakikada Hatayspor savunmasını çıkarmak istediği topta araya gren Ljajic, topu alarak Atiba'ya aktardı. Atiba da pasını Larin'e çıkardı. Sağ çaprazda bu futbolcunun sert şutu direğin dibinden ağlara gitti. 2-0
14. dakikada Rosier'in uzun pasını Adem Ljajic, yay üzerinde tek dokunuşla topu Larin'e indirdi. Larin'in ceza alanı içi sağ çaprazdan çektiği sert şutta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0
17. dakikada Larin'in pasını alan N'Koudou'nun sağ çaprazdan uzak direğe doğru çektiği şutta top az farkla auta çıktı.
25. dakikada Adem Ljajic'in pasını alan Ghezzal, rakibinden sıyrılarak ceza sahsı çizgisi üzerinden çektiği şutta top az farkla direğin dibinden auta çıktı.
28. dakikada Boupendza'nın sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği pasta Akintola'nın penaltı noktası yakınlarında kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şut, Ersin'den döndü.
34. dakikada Ghezzal'ın Boupendza'dan kaptığı topu Adem Lajajic'e aktardı. Adem'in ceza yayı üzerinden çektiği şut, direkten oyun alanına döndü.
38. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal pasını sol kanatta N'Koudou'ya verdi. Ceza alanı içine giren N'Koudou, üç Hataysporlu futbolcunun arasından çektiği sert şutta topu filelerle gönderdi. 4-0
44. dakikada Ghezzal'ın pasını alan Rosier ceza alanı içine sarkıp pasını uzak direkteki Rıdvan'a çıkardı. Rıdvan, düzgün dokunuşuyla farkı 5'e çıkaran golü kaydetti. 5-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Yusuf Abdioğlu'nun kısa düşen pasında Larin topu kapıp bekletmeden yaptığı vuruşla, meşin yuvarlağı kalecinin solunda ağlara gönderdi. 6-0
65. dakikada Rosier'in sağ kanattan uzak direğe ortasında Larin'in yatarak yaptığı vuruşta top filelere gitti. 7-0
72. dakikada sol kanatta gelişen Hatayspor atağında Akintola'nın son çizgiye inip yerden çevirdiği topa Mame Diouf vurdu. Top direğe çarparak oyun alanına döndü.
75. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta Ghezzal'ın sert şutunu, kaleci Munir son anda kornere çeldi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca siyah-beyazlılar mücadeleyi 7-0 kazandı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kemal Yılmaz xx, Serkan Çimen xx
Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xxx, Welinton xxx, Vida xxx, N'Sakala xxx, Josef de Souza xxx, Atiba xxx (Dorukhan dk. 46x), Adem Ljajic xxxx (Necip dk. 69 x) Ghezzal xxxx (Mensah dk. 77 x), N'Koudou xxx (Rıdvan Yılmaz dk. 43 ?), Larin xxxxx
Yedekler: Utku, Emre Bilgin, Bilal Ceylan, Serdar Saatçı, Montero, Gökhan Töre
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Atakaş Hatayspor: Munir x, Popov x (Burak Çamoğlu dk. 46 x), Billong x (Yusuf Abdioğlu dk. 46 x), Pablo Santos x, Katranis x (Mesut Çaytemel dk. 71 x), Rayane Aabid x (Muhammed Mert dk. 71 x), Ruben Ribeiro x, Akintola x, Boupendza x, Adama Traore x (Abdurrahman Canlı dk. 46 x), Mame Diouf x
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem, Joseph Akomadi
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Akintola (dk. 2 k.k.) Larin ( dk. 11, 14, 55 ve 65), N'Koudou (dk. 38), Rıdvan (dk. 44) (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: Abdurrahman Canlı, Akintola, Ribeiro (Hatayspor)
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