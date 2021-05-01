Kartal şampiyonluğa kanatlandı | Beşiktaş 7-0 Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor'a gol olup yağdı.

Karşılaşmayı 7-0 kazanan siyah-beyazlılar şampiyonluk yolunda dev bir adım atarken adeta gövde gösterisi yaptı. Daha ilk yarıdan 5-0'ı bulan Kartal, tarihinde ilk kez ilk yarıda 5 gol atarak kulüp rekoru kırdı.