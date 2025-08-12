İş insanı Halit Yukay soruşturmasında yeni görüntüler! Tutuklanan kaptan limanda gemiyi incelemiş
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarına, 8'inci günde fırtına nedeniyle ara verildi. Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin olaydan 1 gün önce ve 1 gün sonra çekilen fotoğrafları soruşturma dosyasına girdi. Geminin önünde, belirgin sürtme izleri olduğu belirlendi. Öte yandan tutuklanan kaptanın limanda gemiyi incelerken görüntüleri ortaya çıktı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.08.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 20:39