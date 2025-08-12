Viral Galeri Viral Liste 2025-2026 GSB KYK Yurt Başvuru Takvimi | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler başvuru yapabilir, şartlar neler?

2025-2026 GSB KYK Yurt Başvuru Takvimi | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler başvuru yapabilir, şartlar neler?

Tercih sonuçlarını yanı sıra öğrencilerin gözleri KYK yurt başvuru tarihlerine çevrildi. Üniversitede KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler, başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Peki KYK yurt başvuruları bu yıl ne zaman yapılacak? Kimler başvuru yapabilir, şartlar neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.08.2025 15:46
2025-2026 GSB KYK Yurt Başvuru Takvimi | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler başvuru yapabilir, şartlar neler?

YKS tercih süreci 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanacak. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler için yurt başvuru dönemi başlayacak. Üniversiteye adım atacak binlerce öğrencinin gözü KYK yurt başvuru tarihlerinde. Peki 2025-2026 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilecek? İşte beklenen tarihler ve merak edilen detaylar…

2025-2026 GSB KYK Yurt Başvuru Takvimi | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler başvuru yapabilir, şartlar neler?

2025 KYK Yurt Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

Geçen yıl YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanmış, KYK yurt başvuruları ise 20-24 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. 2024 sonuçları ise 5 Eylül'de duyurulmuştu. Bu yıl da benzer bir takvim bekleniyor. YKS sonuçlarının ilanından birkaç gün sonra GSB'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet KYK Yurt Başvuru ekranı üzerinden başvuruların başlayacağı tahmin ediliyor.

2025-2026 GSB KYK Yurt Başvuru Takvimi | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler başvuru yapabilir, şartlar neler?

KYK Yurt Başvurusu Nasıl Yapılır?

KYK yurt başvuruları, yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden kabul edilecek. Bu nedenle e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimlikleriyle birlikte PTT şubelerine giderek şifre almaları gerekiyor. İnternet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı gibi alternatif giriş yöntemleri de kullanılabilecek.

Başvuru ekranında öğrenciler şu adımları takip edecek:

  • Kişisel bilgiler, okul bilgileri ve özel durum alanlarının doldurulması
  • Gerekli belgelerin sisteme yüklenmesi (varsa)
  • Başvurunun onaylanması ve sistemden onay mesajı alınması
2025-2026 GSB KYK Yurt Başvuru Takvimi | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler başvuru yapabilir, şartlar neler?

Kimler KYK Yurt Başvurusu Yapabilir?

🔹 İlk kez üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler

🔹 Ara sınıfta olup ilk kez KYK yurduna yerleşmek isteyenler

🔹 Lisans, ön lisans ve yüksek lisans öğrencileri

🔹 Erasmus, Farabi gibi değişim programıyla gelen öğrenciler

2025-2026 GSB KYK Yurt Başvuru Takvimi | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler başvuru yapabilir, şartlar neler?

Bilgilerde Hata Olursa Başvuru Geçersiz Sayılacak

Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre değerlendirileceğinden, öğrencilerin sistemde kayıtlı okul ve bölüm bilgilerini mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. Hatalı veya eksik bilgiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacağı için, yanlışlık tespit eden adayların üniversitelerinin öğrenci işleri ile iletişime geçerek düzeltme yapmaları şart.

SON DAKİKA