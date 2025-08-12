2025-2026 GSB KYK Yurt Başvuru Takvimi | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler başvuru yapabilir, şartlar neler?
Tercih sonuçlarını yanı sıra öğrencilerin gözleri KYK yurt başvuru tarihlerine çevrildi. Üniversitede KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler, başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Peki KYK yurt başvuruları bu yıl ne zaman yapılacak? Kimler başvuru yapabilir, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 12.08.2025 15:46