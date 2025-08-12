2025-2026 GSB KYK Yurt Başvuru Takvimi | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler başvuru yapabilir, şartlar neler?

2025 KYK Yurt Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

Geçen yıl YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanmış, KYK yurt başvuruları ise 20-24 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. 2024 sonuçları ise 5 Eylül'de duyurulmuştu. Bu yıl da benzer bir takvim bekleniyor. YKS sonuçlarının ilanından birkaç gün sonra GSB'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet KYK Yurt Başvuru ekranı üzerinden başvuruların başlayacağı tahmin ediliyor.