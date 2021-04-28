CANLI | Karagümrük Antalyaspor maçı canlı anlatım izle! Kıran kırana maç
CANLI | Karagümrük Antalyaspor maçı canlı anlatım izle! Kıran kırana maç | Süper Lig'de 38. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'de 38. hafta heyecanı sürüyor. Kritik mücadelede Fatih Karagümrük sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmanın başlama saati 16.00. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'nin canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biglia, Efe, Borini, Ndao, Fatih, Hedenstad, Serhat, Lens, Zukanovic, Bertolacci
ANTALYASPOR: Boffin, Ersan, Naldo, Eren, Nuri, Orgill, Drole, Fredy, Ufuk, Amilton, Bünyamin