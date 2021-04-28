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Haberler Spor Haberleri CANLI | Karagümrük Antalyaspor maçı canlı anlatım izle! Kıran kırana maç

CANLI | Karagümrük Antalyaspor maçı canlı anlatım izle! Kıran kırana maç

CANLI | ! Kıran kırana maç | Süper Lig'de 38. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

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Giriş Tarihi: 28.04.2021
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CANLI | Karagümrük Antalyaspor maçı canlı anlatım izle! Kıran kırana maç

Süper Lig'de 38. hafta heyecanı sürüyor. Kritik mücadelede Fatih Karagümrük sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmanın başlama saati 16.00. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'nin canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biglia, Efe, Borini, Ndao, Fatih, Hedenstad, Serhat, Lens, Zukanovic, Bertolacci

ANTALYASPOR: Boffin, Ersan, Naldo, Eren, Nuri, Orgill, Drole, Fredy, Ufuk, Amilton, Bünyamin

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