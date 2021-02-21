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CANLI | Gaziantep FK-Antalyaspor maçı canlı anlatım izle

'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin detaylarını ve maçın CANLI anlatımını ahaber.com.tr adresimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 21.02.2021 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021
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CANLI | Gaziantep FK-Antalyaspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 26. hafta maçında Gaziantep FK evinde Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın detaylarını ve maçın CANLI anlatımını ahaber.com.tr adersimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK-ANTALYASPOR İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Güray, Tosça, Dijilobodji, Roderick, Oğuz, Kenan, Vetrih, Maxim, A. Felipe, Mirallas.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Nuri, Gökdeniz, Hakan, Fredy, Amilton, Orgill.

GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Antalyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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