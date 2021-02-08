CANLI I Yeni Malatyaspor Trabzonspor canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

FARK 6'YA İNECEK

48 puanlı takımlarla farkı 6'ya indirecek olan Fırtına böylece gelecek haftalar için umutlarını katlayacak. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı, zirve ve şampiyonluk söylemlerini şu aşamada çok tehlikeli buluyor. Öğrencileriyle yaptığı her konuşmada "Maç maç işimize bakıyoruz. Daha iyi oyunla kazanalım, gerisi gelecektir" diyor.