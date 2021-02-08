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CANLI I Yeni Malatyaspor Trabzonspor canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

Ligde Fırtına gibi esen bordo-mavililer bugün ’a konuk oluyor. Başlattığı kasket modasıyla şehri kenetleyen usta teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcuları kazanarak 5’te 5 yapmak istiyor. İşte maçın 11'leri! Karşılaşmayı ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
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CANLI I Yeni Malatyaspor Trabzonspor canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

'de bugün ile deplasmanda karşılaşıyor. Bu önemli randevu öncesinde Karadeniz ekibinde keyifler yerinde. Art arda 4 maç kazanarak sürekli tırmanan bordo-mavililer bugün de kazanırsa şampiyonluk yarışının ortaklarından biri olacak.

FARK 6'YA İNECEK

48 puanlı takımlarla farkı 6'ya indirecek olan Fırtına böylece gelecek haftalar için umutlarını katlayacak. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı, zirve ve şampiyonluk söylemlerini şu aşamada çok tehlikeli buluyor. Öğrencileriyle yaptığı her konuşmada "Maç maç işimize bakıyoruz. Daha iyi oyunla kazanalım, gerisi gelecektir" diyor.

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

YENİ MALATYASPOR: ABDULSAMET, ACQUAH, UMUT, WALLACE, HADEBE, TETTEH, AHMED, SEMİH, ISSAM, ZEKİ, ADEM

TRABZONSPOR: UĞURCAN, HÜSEYİN, EDGAR, HUGO, MARLON, BERAT, BAKER, BAKASETAS, EKUBAN, NWAKAEME, DJANINY

DEPLASMAN AVCISI

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda çıktığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi. Deplasmanda son olarak Eddie Newton döneminde Fenerbahçe'ye kaybeden Trabzonspor, Avcı ile 7 deplasmanda 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Fırtına söz koşunu maçlarda 9 gol kaydederken, kalesinde 4 gol gördü.

SON 4 MAÇI KAZANDI

Karadeniz temsilcisi, Yeni Malatyaspor'a rakip olduğu son 4 karşılaşmasını kazandı. Bu maçlarda toplam 10 gol kaydetti.

SEKİZİNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor bugün 8. defa karşı karşıya gelecekler. Önceki maçlarda bordo-mavililerin 5, sarı-kırmızılıların 2 galibiyeti bulunuyor. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor 14, Yeni Malatya 11 gol attı.

EN BÜYÜK SORUN ZEMİN

Zorlu karşılaşma öncesinde Trabzonspor cephesini en çok endişelendiren faktör zemin. Yeni Malatyaspor maçının oynanacağı zeminin kötü durumda olması teknik direktör Abdullah Avcı'yı düşündürüyor.

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