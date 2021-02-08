CANLI I Yeni Malatyaspor Trabzonspor canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu
Ligde Fırtına gibi esen bordo-mavililer bugün Yeni Malatyaspor’a konuk oluyor. Başlattığı kasket modasıyla şehri kenetleyen usta teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcuları kazanarak 5’te 5 yapmak istiyor. İşte maçın 11'leri! Karşılaşmayı ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de Trabzonspor bugün Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Bu önemli randevu öncesinde Karadeniz ekibinde keyifler yerinde. Art arda 4 maç kazanarak sürekli tırmanan bordo-mavililer bugün de kazanırsa şampiyonluk yarışının ortaklarından biri olacak.
FARK 6'YA İNECEK
48 puanlı takımlarla farkı 6'ya indirecek olan Fırtına böylece gelecek haftalar için umutlarını katlayacak. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı, zirve ve şampiyonluk söylemlerini şu aşamada çok tehlikeli buluyor. Öğrencileriyle yaptığı her konuşmada "Maç maç işimize bakıyoruz. Daha iyi oyunla kazanalım, gerisi gelecektir" diyor.
YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ
YENİ MALATYASPOR: ABDULSAMET, ACQUAH, UMUT, WALLACE, HADEBE, TETTEH, AHMED, SEMİH, ISSAM, ZEKİ, ADEM
TRABZONSPOR: UĞURCAN, HÜSEYİN, EDGAR, HUGO, MARLON, BERAT, BAKER, BAKASETAS, EKUBAN, NWAKAEME, DJANINY
DEPLASMAN AVCISI
Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda çıktığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi. Deplasmanda son olarak Eddie Newton döneminde Fenerbahçe'ye kaybeden Trabzonspor, Avcı ile 7 deplasmanda 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Fırtına söz koşunu maçlarda 9 gol kaydederken, kalesinde 4 gol gördü.
SON 4 MAÇI KAZANDI
Karadeniz temsilcisi, Yeni Malatyaspor'a rakip olduğu son 4 Süper Lig karşılaşmasını kazandı. Bu maçlarda toplam 10 gol kaydetti.
SEKİZİNCİ RANDEVU
Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor bugün 8. defa karşı karşıya gelecekler. Önceki maçlarda bordo-mavililerin 5, sarı-kırmızılıların 2 galibiyeti bulunuyor. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor 14, Yeni Malatya 11 gol attı.
EN BÜYÜK SORUN ZEMİN
Zorlu karşılaşma öncesinde Trabzonspor cephesini en çok endişelendiren faktör zemin. Yeni Malatyaspor maçının oynanacağı zeminin kötü durumda olması teknik direktör Abdullah Avcı'yı düşündürüyor.