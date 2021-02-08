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Gaziantep FK dört hafta sonra güldü!  Gaziantep FK 2-0 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. Gaziantep FK, İzmir ekibini 2-0 mağlup ederek ligde tam 4 hafta sonra 3 puan aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
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Gaziantep FK dört hafta sonra güldü!  Gaziantep FK 2-0 Göztepe MAÇ SONUCU-ÖZET

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. Gaziantep FK, İzmir ekibini 2-0 mağlup ederek ligde tam 4 hafta sonra 3 puan aldı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 54'te Djilobodji'den ve 76'ta Mirallas'tan geldi. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 38'e yükseltirken, Göztepe 26 puanda kaldı.

Ayrıntılar geliyor...

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