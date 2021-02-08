Gaziantep FK dört hafta sonra güldü! Gaziantep FK 2-0 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. Gaziantep FK, İzmir ekibini 2-0 mağlup ederek ligde tam 4 hafta sonra 3 puan aldı. İşte detaylar...
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Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. Gaziantep FK, İzmir ekibini 2-0 mağlup ederek ligde tam 4 hafta sonra 3 puan aldı.
GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 54'te Djilobodji'den ve 76'ta Mirallas'tan geldi. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 38'e yükseltirken, Göztepe 26 puanda kaldı.
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