Yargı üzerinden darbe girişimi: 17 Aralık! FETÖ’nün maskesi nasıl düştü?

Türkiye, 7 Şubat 2012'de tarihinin en sinsi tuzaklarından birinin ayak seslerini duydu. FETÖ'nün hedefinde, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin geleceği vardı. Plan, Erdoğan'ın ameliyata girmesi üzerine kurulmuştu. Dönemin Başbakanlık görevini üstlenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ameliyata girecek, uyandığında Türkiye eski Türkiye olmayacaktı. Ancak bu hain senaryo, devletin feraseti ve milletin duasıyla bozuldu.

"KARANLIK KUMPASIN İLK AYAK SESLERİ"

MİT kumpasında başarısız olan FETÖ, bu kez 17-25 Aralık tarihlerinde yeni bir senaryo ile sahneye çıktı. Ellerini ovuşturan ihanet şebekesi, "yolsuzluk ve rüşvet" kılıfına bürünerek Türkiye'nin istikrarını hedef aldı.