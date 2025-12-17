Yargı üzerinden darbe girişimi: 17 Aralık! FETÖ'nün maskesi nasıl düştü?
Türkiye’nin 7 Şubat MİT kumpasıyla başlayan ve 17-25 Aralık’ta yargı darbesine dönüşen FETÖ planının üzerinden 12 yıl geçti. Devletin refleksi ve milletin iradesi kumpası çökertti. Vatandaşlar, o karanlık süreci A Haber’e anlattı.
Türkiye, 7 Şubat 2012'de tarihinin en sinsi tuzaklarından birinin ayak seslerini duydu. FETÖ'nün hedefinde, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin geleceği vardı. Plan, Erdoğan'ın ameliyata girmesi üzerine kurulmuştu. Dönemin Başbakanlık görevini üstlenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ameliyata girecek, uyandığında Türkiye eski Türkiye olmayacaktı. Ancak bu hain senaryo, devletin feraseti ve milletin duasıyla bozuldu.
"KARANLIK KUMPASIN İLK AYAK SESLERİ"
MİT kumpasında başarısız olan FETÖ, bu kez 17-25 Aralık tarihlerinde yeni bir senaryo ile sahneye çıktı. Ellerini ovuşturan ihanet şebekesi, "yolsuzluk ve rüşvet" kılıfına bürünerek Türkiye'nin istikrarını hedef aldı.
"YARGISAL DARBE GİRİŞİMİ"
17 Aralık 2013 sabahı, Türkiye yargı eliyle gerçekleştirilmek istenen bir darbe girişimine uyandı. Soruşturmanın başında, o dönem "kahraman savcı" olarak parlatılan ancak bugün firari olan FETÖ mensubu Zekeriya Öz vardı. Örgütün emniyet ve yargı içindeki yapılanması, seçilmiş hükümeti devirmek için düğmeye basmıştı. "İstedikleri kadar çirkin yollara tevessül etsinler, istedikleri kadar kirli ittifakların içine girsinler; Türkiye'de artık söz milletindir, karar milletindir, yetki milletindir" diyen Başkan Erdoğan, bu girişime en sert cevabı meydanlarda verdi.
DEVLETİN REFLEKSİ KUMPASI ÇÖKERTTİ
FETÖ'cü savcıların verdiği gözaltı talimatları, vatansever emniyet ve jandarma mensupları tarafından işleme konulmadı. Devlet, içine sızmış bu urları temizlemek için düğmeye bastı. Emniyet ve yargıdaki FETÖ üyeleri birer birer meslekten uzaklaştırıldı, ihanet şebekesi deşifre edildi.
VATANDAŞ A HABER'E KONUŞTU: "UNUTMADIK"
"Yargısal darbe teşebbüsü"nün üzerinden tam 12 yıl geçti. Ancak Türk milleti, kendisine ve iradesine kurulan bu alçak tuzağı unutmadı. A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar, 17-25 Aralık sürecini değerlendirdi;
"Eğer ki Hakan Fidan teslim olmuş olsaydı, Türkiye çok daha kötü vaziyetleri alırdı. Ne bugün bir hava savunmamız olurdu, ne uçağımız olurdu, ne Togg'umuz olurdu... Hiçbir şeyimiz olmazdı."
"O zaman şey yapmaktı, tutuklayıp hapse atmaktı yani. Menderes'i astıkları gibi tezgah oydu."
"Eğer 17-25 Aralık'ta yargı üzerinden kurulan o plan tutmuş olsaydı, Türkiye bugün güçlü bir devlet olmazdı. O gün amaçları sandıkta gelen hükümeti yargı eliyle devirmekti ama bu olmadı."
"Milletin bunu bilsin, milletin bunu görsün. Bu kirli oyun, Büyük Türkiye'ye karşı oynanan bir oyundur."
"ERDOĞAN'IN ŞİİRİYLE HAFIZALARDA"
O günlerde Başkan Erdoğan'ın okuduğu Aşık Veysel'in şiiri, milletin hafızasına kazındı;
"Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece... Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece..."
Bu dizeler, sadece bir yolculuğu değil, aynı zamanda zorlu bir mücadeleyi ve kararlılığı simgeliyordu. Vatandaşlar, 17-25 Aralık sürecinin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu ve milletin feraseti sayesinde aydınlığa çıkıldığını vurguluyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 18-24 Aralık A101 aktüel kataloğu: Bu hafta A101 Aldın Aldın’da ne var?
- KYK burslarına 2026’da zam var mı? Lisans, yüksek lisans ve doktora tutarları
- Hava durumu raporu: Yağış yok, sis ve don uyarısı! İstanbul’da kar yağacak mı?
- Bitlis'te okullar tatil mi, son durum ne? Hangi illerde kar tatili var?
- Kuru öksürüğü şıp diye kesiyor! Mutfaktaki o ikili meğer mucizeymiş
- Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu’ndan duygusal paylaşım! “Aylarca yolunu gözledik…”
- Özür Dilerim filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Özür dilerim ne zaman, nerede çekildi?
- Deli Deli Küpeli filmi nerede, ne zaman çekildi? Konusu ve oyuncuları
- Patatesi sakın bu halde yemeyin! Bilim dünyası açıkladı: O belirtiye dikkat
- ÖGG sınav soru ve cevapları sorgulama: 118. Dönem ÖGG sınav soru ve cevapları açıklandı mı?
- Sadece dinler gibi yapanlar dikkat! O hareket sizi ele veriyor: Kimse fark etmiyordu ama…
- TCDD işçi alımı sonuçları | TCDD 780 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?