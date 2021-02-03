CANLI | Konyaspor Gençlerbirliği maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma...
Süper Lig'in 23. haftasında İttifak Holding Konyaspor, bugün Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Zorlu maçı ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
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İŞTE MAÇTA İLK 11'LER...
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetiyor.
Zorlu maçı ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
İŞTE MAÇTA İLK 11'LER...
Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Cikalleshi, Milosevic, Kravets
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan, Arda, Toure, Polomat, Piris, Murat, Furman, Candeias, Sefa, Stancu