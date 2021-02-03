Antalyaspor 1-1 Beşiktaş MAÇ SONUCU ÖZET
Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Geçen hafta liderlik koltuğunu Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'ye devreden Beşiktaş, Antalya deplasmanın da yara alarak döndü.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. 70'te ikinci sarı kartını gören Veysel Sarı kırmızı kart gördü ve Antalyaspor 10 kişi kaldı. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.
ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET
10. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Rosier, topu kaleyi karşıdan gören bir noktada bulunan Ljajic'e bıraktı. Ljajic'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin güçlükle çeldi.
26. dakikada Ljajic'in kullandığı köşe atışında ön direkteki Hutchinson'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.
27. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren N'Koudou, kaleciyi geçtikten sonra açısını kaybedince topu kale önüne çıkardı. Tehlikeli bölgedeki topu savunmadaki Naldo uzaklaştırdı.
36. dakikada kazanılan serbest atışta topun başına geçen Ljajic'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.
39. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
52. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hutchinson'ın sert vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
69. dakikada Rosier'in pasında topla buluşan Mensah'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
73. dakikada Beşiktaş, beraberliği sağladı. Antalyasporlu savunma oyuncusu Veysel Sarı, sol kanatta Larin'e yaptığı müdahale sonucu ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Serbest atışı kullanan Beşiktaş'ta Ghezzal'ın ortasında iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda, top sol köşeden ağlarla buluştu: 1-1
81. dakikada N'Sakala'nın ortasına yükselen Larin'in kafa vuruşunda, top direğe çarparak oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı, Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
82. dakikada De Souza'nın pasında Oğuzhan Özyakup, kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Oğuzhan Özyakup'un sert vuruşunda, Boffin gole izin vermedi.
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.
Stat: Antalya
Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, İlker Takpak
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Omar Imeri (Dk. 72 Ersan Gülüm), Bünyamin Balcı, Eren Albayrak (Dk. 89 Hakan Özmert), Nuri Şahin, Fredy (Dk. 89 Doğukan Sinik), Amilton (Dk. 83 Sidney Sam), Gökdeniz Bayrakdar
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, N'Sakala, Welinton, Hutchinson (Dk. 57 Oğuzhan Özyakup), De Souza, Ljajic (Dk. 57 Mensah), N'Koudou (Dk. 57 Ghezzal), Larin, Aboubakar
Goller: Dk. 39 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 73 Vida (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 70 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Boffin, Dk. 90+2 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 64 Mensah (Beşiktaş)
50.KEZ KARŞILAŞIYORLAR
Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 49 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı. Taraflar 10 müsabakada ise birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı 106 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.
Geçen sezon Antalya'da oynanan maçta Beşiktaş rakibine 2-1 üstünlük kurdu. Antalyaspor ise Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.
ERSUN YANAL 700. MAÇINA ÇIKACAK
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş mücadelesiyle kariyerinde 700'üncü karşılaşmasına çıkacak. Süper Lig'de ilk olarak 1995-1996'da Denizlispor'da görev yapan Ersun Yanal, Süper Lig'de MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor'u, 1. Lig'de de Yeni Salihlispor ve Denizlispor'u çalıştırdı.