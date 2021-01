Son dakika: Emre Belözoğlu'dan flaş Mesut Özil açıklaması: Kulübüyle...

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Mesut Özil ve menajeriyle görüşme yaptıklarını belirterek, "Mesut'a her zamankinden daha yakınız. Eğer kendi kulübüyle istediğimiz şartlarda anlaşırsa bu transferin limitlerimizde bir yükü olmayacak" dedi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde olan Mesut Özil için, son 20 senede kendi pozisyonunda dünyanın en özel oyuncuları arasında olduğunu belirten Belözoğlu, "Eğer bu transfer olursa ilk defa böyle bir şey olacak. Camia adına da başkan adına da çok pozitif bakıyorum fakat kolay da görmüyorum. Bizim kendimize göre planlarımız var. Mesut'un da kulübüyle bir sözleşmesi var. Mesut çok büyük bir yıldız. Hangi takımda oynarsa oynasın 2 maçtan birinde gole katkı veren bir oyuncudan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin özellikle de bizim olduğumuz dönemde böyle bir oyuncuya sahip olmasından çok memnuniyet duyarım. Kendisi ve menajeriyle bir görüşmemiz oldu. Süreç ağır ilerliyor ama Mesut her zamankinden daha yakın. Mesut'un kendi çocukluk hayalinin içinde olması ve Fenerbahçe'nin böyle bir rüyasının olması, bu adımı ilk defa bu kadar yakınlaştırdı" ifadelerini kullandı.





"KULÜBÜYLE İSTEDİĞİMİZ ŞARTLARDA ANLAŞIRSA BİZE YÜKÜ OLMAYACAK"



Mesut'un sözleşmesinin bulunduğu Arsenal ile yürütmüş olduğu bir sürecin bulunduğunu hatırlatan deneyimli futbol adamı, "Mesut'un kulübüyle görüşme süreci bittikten sonra biz kendi aramızda görüşmeleri yapacağız. Mesut, kendi kulübüyle istediğimiz şartlarda anlaşırsa bu seneki limitlerimizde bir yükü olmayacak. Fenerbahçe ya da diğer kulüpler artık 4-5 milyon Euro maaşlarla futbolcu getirebilecek güce sahip değiller. Fenerbahçe'nin dengesini bozacak rakamsal anlamda oyuncuların maaşlarını etkileyebilecek rakamlar olamaz, bizim öyle bir gücümüz yok" dedi.