Çaykur Rizespor - Denizlispor (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'de 18. hafta heyecanı Çaykur Rizespor - Denizlispor maçıyla devam ediyor. Çaykur Rizespor'a, alt sıralardan kurtulmak isteyen Denizlispor'a konuk oluyor.

İŞTE İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Abdullah, Yasin, Samudio, Fernando, Tunay, Skoda

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Mesanovic, Recep, Sagal, Rodallega

İKİ EKİP ARASINDA 23. RANDEVU

Süper Lig'de rakibiyle daha önce 22 maça çıkan Yukatel Denizlispor, bu müsabakalarda 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Rakip filelere 33 gol atıp, kalesinde 22 gol gören yeşil-siyahlı ekip, deplasmanda çıktığı 11 karşılaşmada ise sahadan 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle ayrıldı.