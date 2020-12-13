Alanyaspor-Beşiktaş (CANLI ANLATIM)
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş, ligin son 3 haftasında Medipol Başakşehir'i 3-2, Fenerbahçe'yi 4-3 ve Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Ligde 6 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan elde eden siyah-beyazlı ekip, 4. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.
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ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ
Alanyaspor (muhtemel): Marafona, Juan fran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Siopis, Mustafa Pektemek, Bakasetas, Davidson, Babacar.
Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Dorukhan, Larin, Aboubakar
3 MAÇTA 10 GOL
Beşiktaş, Alanyaspor'u yenerek bu sezon ilk kez üst üste dördüncü galibiyetini almak ve zirveye iyice yerleşmek hedefinde. Son üç haftada oldukça formda olan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 3 maçta 10 gol atarken kalesinde 5 gol gördü. Beşiktaş bu 10 golü Başakşehir (3), Fenerbahçe (4) ve Kasımpaşa'ya (3) attı. Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
4 EKSİKLE ALANYA'DA
Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta mücadelenin kamp kadrosu belli oldu. Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic'in yanı sıra Ajdin Hasic ve Erdoğan Kaya da Alanya deplasmanına götürülmeyecek. Beşiktaş'ın 21 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Atakan Üner
JOSEF, HASIC VE LARIN DÖNÜYOR
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve Kasımpaşa maçında riske edilmeyen Josef de Souza, bu maçla birlikte formasına kavuşuyor. Hafta içi yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalışan Brezilyalı oyuncu, Sergen Yalçın'ın 11'de düşündüğü isimlerin başında geliyor. Covid-19 testi negatife dönen genç oyuncu Ajdin Hasic de bu maçta forma giyebilecek durumda. Fenerbahçe karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Kasımpaşa maçında cezalı olan Kanadalı oyuncu Cyle Larin de cezasını tamamladı. Siyah-beyazlılarda Gökhan Töre ve Adem Ljajic'in sakatlıkları sürüyor. 2 futbolcu, Alanya deplasmanına götürülmeyecek. Takımın önemli isimlerinden Valentin Rosier ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcu, Alanyaspor deplasmanında sarı kart görmesi halinde BB Erzurumspor karşısında forma giyemeyecek.