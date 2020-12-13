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Son dakika: Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa koronavirüse yakalandı

Son dakika haberleri... Teknik Direktörü 'nın koronavirüs testi hakkında açıklama yapıldı. Fuat Çapa'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 13.12.2020 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020
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Son dakika: Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa koronavirüse yakalandı

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 PCR testleri neticesinde teknik direktörümüz Fuat Çapa'da pozitif bulguya rastlanmıştır." denildi.

Çapa'ya geçmiş olsun mesajına da yer verilen açıklamada, deneyimli teknik adamın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandığı ifade edildi.

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