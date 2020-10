Şenol Gübeş Sırbistan beraberliği hakkında konuştu

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup 4'üncü maçında Türk Telekom Stadyumu'nda Sırbistan ile 2-2 berabere kalan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, müsabakanın ardından basın toplantısına katıldı.

Sırbistan'ın ilk golünden önceki bölümde iyi oynadıklarını dile getiren Güneş, "Yediğimiz golle dağıldık. İkinci yarı başlangıcında yediğimiz golle tamamen oyun rakibe döndü ama sonrasında oyuncularımız tepkilerini iyi koydular. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Bu tip maçlarda beklenmeyen sonuçlar çıkabilir. Almanya, Rusya ve Sırbistan ile oynadığımız 3 maçı kazanabilirdik, berabere kaldık. Uluslar Ligi'nde grupta lider olmak ve bir üst lige çıkmak var ama aynı zamanda da hazırlık maçı gibi düşünmek lazım, kendi durumumuzu görmek için. Golden sonraki dağınıklık bizim için bir ders oldu. Futbol içerisinde ilk yarı, ikinci yarı, bunları yaşayacağız. Son dakikada da gol atalım derken az daha gol yiyorduk. Bunların hepsini düzelteceğiz. Çok basit top kayıpları yapmamız ve ribaundları alamamamız çok etkili oldu. Bunları düzeltiyoruz. Golden sonra hücuma çıkmamız gerekirken tam tersine savunmada kaldık" dedi.

"BEN DEĞİŞİKLİKLERİ NORMAL GÖRÜYORUM"

"Değişikliklerde geç kaldığınızı düşünüyor musunuz" sorusuna Güneş, şu yanıtı verdi: "Hayır. Tam tersine. İlk yarı oyun kopmuştu, bekledim toparlansın diye. Umut ile Hasan Ali'yi değiştirdik. Hasan Ali, Rusya maçında oynamamıştı. Umut'un arka adalesinde gerginlikler vardı. Hasan Ali'yi tercih ettik, o da sakatlandı. Umut'u oyuna aldık, sonlara doğru o da tempoyu kaldıramadı. Oyunun gidişine göre hamleler yapmalıydık. İlk yarı bir değişiklik yaptık. İkinci yarı belli bir bölümde yapmayı düşündük. Ama oyunu toparlayınca goller attık, kontrol bize geçti. Yusuf girdikten sonra golü de bulunca oyun tamamen değişti, takım oyunu taşıdı. Bir hamle şansımız kalmıştı. Tamamen oyundan kopartmamak için Cengiz ile Abdülkadir'i değiştirdim. Ben bu değişiklikleri normal görüyorum."

"BİR HAFTA İÇERİSİNDE 3 STOPERİMİZ DE YOK OLDU"

Ozan Kabak'ın cezalı, Kaan Ayhan ve Çağlar Söyüncü'nün ise sakat olmasından dolayı Mahmut Tekdemir ve Okay Yokuşlu'ya bugün stoper bölgesinde görev vermesi hakkında deneyimli teknik adam, "Takımla ilgili stoper sıkıntımız sayısal olarak yok ama bugün için sıkıntı olduğu bir gerçek. Merih 3 maç üst üste oynamak zorunda kaldı, iyi oynadığını düşünüyorum, daha da iyi olacağını düşünüyorum. Cezalı olan Ozan. Kaan sakat, Çağlar sakat. 3 stoper eksik olunca bu beklenen bir şey değil. Daha önce Mert Çetin'i çağırmıştık, sakatlığından dolayı gelememişti. Eğer çok sıkışırsak elimizde Okay, Mahmut, Mert Müldür var diye düşündük. Belki çok sıkıştıysak Dorukhan. En çok stoper oynayan Mahmut'tu, sonrasında Okay Yokuşlu'yu çektim oraya. En iyi oynayabilecek stoperler bunlardı. Son 2 gün alacağımız stoperin elimizdekilerden daha iyi olacağını düşünmedim. Bir hafta içerisinde 3'ü de yok oldu elimizde. Mert Çetin'i çağırabilirdik ama böyle bir şey beklemiyorduk" ifadelerini kullandı.

"GÖNÜL KAZANMAYI İSTERDİ"

Son olarak Sırbistan'ın uzun boylu ve hava hakimiyeti yüksek oyunculardan oluştuğunu belirten Güneş, "Bugünkü maçta fizik olarak çok uzun boylu oyuncuları olan ve hava topunda etkili olan oyunculara karşı oynadık. Bu maçta Ozan da olmayınca uzun boylu tek stoperimiz Merih vardı. Sadece Mitrovic değil, Savic de öyle. Stoperlerimize karşı etkinliklerini görünce boy olarak eksikliğimiz oldu. Bu eksikliği de göreceğiz. Anormal durumlara düştüğümüzde kimleri oynatabileceğimizi göreceğiz. Bugün takım olarak iyi oynadık, takım olarak kötü oynadık. Takım iyi olunca oyuncu da iyi. Tüm oyuncular bizim için önemli. Bugün de olağanüstü zorladılar, gayret gösterdiler. Teşekkür ediyorum. İnşallah ciddi boyutta sakatlık çıkmaz. Tabii ki kazanmalıydık, gönül bunu isterdi. Oyuncularım da kazanmak için sahaya çıktı. Düzelteceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.