Galatasaray Neftçi Bakü maçı CANLI ANLATIM

Süper Lig'de sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, tek maç eleme usülü ile oynanacak karşılaşmadan galip ayrılarak Avrupa macerasını sürdürmek istiyor. Müsabakayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Kevin Clancy yönetiyor. Clancy'nin yardımcıları ise David McGeachie ve Graeme Stewart yapıyor.

GALATASARAY NEFTÇİ BAKÜ MAÇI CANLI ANLATIM

Galatasaray: Fatih, Saracchi, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Ömer Bayram, Babel, Emre Kılınç, Diagne

Neftçi Bakü: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Ibara Doniama, Lawal

GALATASARAY'IN MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu karşılaşmasında Azerbaycan temsilci Neftçi Bakü ile karşılaşan Galatasaray'ın maçı hangi kanaldan yayınlanacak sorusu yanıt buldu? Müsabaka D Smart platformundaki Spor Smart kanalından naklen yayımlanacak. Neftçi-Galatasaray maçını kazanan takım, adını 3. eleme tura yazdıracak.

SARI KIRMIZILILARDA 9 İSİM KADRODA YER ALMADI

Galatasaray'ın 20 kişilik kadrosunda yeni transferlerden Oghenekaro Etebo'nun yanı sıra Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol ile UEFA'ya bildirilen listede olmayan Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ve Valentine Ozornwafor yer almadı..