Corona virüsle mücadele için dev kampanya!

Corona virüsle mücadele kapsamında, spor dünyası kırmızı alarma geçti. Alman Milli Takımı ve Dortmund toplam 5 milyon Euro bağış yaptı. İbrahimovic 1 milyon Euro için harekete geçerken, NBA ekipleri ve oyuncuları da 1.5 milyon Euro’luk bağış gerçekleştirdi.

Corona virüs salgını tüm dünyada günlük yaşama büyük darbe vururken, birçok spor organizasyonun ya ertelenmesine ya iptaline ya da seyircisiz oynanmasına neden oldu. Basketbolculardan futbolculara, teknik adamlardan kulüp personellerine kadar bu virüse yakalanan birçok kişi ve etrafında bulunanlar karantina altına alınırken, spor camiası salgın ile mücadele için kolları sıvadı.

'EĞER VİRÜS ZLATAN'A GİTMEZSE ZLATAN VİRÜSE GİDER'

Alman Milli Takımı dün koronavirüsle mücadele etme amacıyla 2.5 milyon Euro bağışladığını açıklarken, bir destek de Milan'ın dünyaca ünlü İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic'ten geldi. 38 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımla, 1 milyon Euro toplama hedefiyle hastanelere bağış kampanyası başlattı. Kendisi de 100 bin Euro bağışlayan İbrahimovic herkesi de destek olmaya çağırırken mesajında şu ifadeleri kullandı: 'Eğer virüs Zlatan'a gitmezse Zlatan virüse gider'

"İTALYA BANA HER ZAMAN ÇOK ŞEY VERDİ"

"İtalya bana her zaman çok şey verdi ve ben de bu dramatik süreç içerisinde bu ülkeye daha fazla şey vermek istiyorum. Hastaneler için bağış toplamaya ve yaymaya karar verdim. Bu virüsü ortadan yok etmek için meslektaşlarım, tüm profesyonel sporcular büyük bir bağış yapmak isteyenlerin cömertliğine güveniyorum. Hayatımızı kurtarmak için her gün özverili bir şekilde hastanelerde çalışan doktorlara, hemşirelere gerçekten yardımcı olabiliriz. Birlikte koronavirüsü yok edelim ve bu maçı kazanalım. Ve unutmayın; eğer virüs Zlatan'a gitmezse, Zlatan virüse gider!" Premier Lig'in lideri Liverpool da koronavirüsle mücadele için düzenlenen bir kampanyaya 40 bin Pound bağışladı.

ROMAN ABRAMOVİC DE KESENİN AĞZINI AÇTI

Chelsea'nin sahibi Roman Abramovic de sağlık çalışanlarına Stamford Bridge Stadı'nda bulunan otelin kapısını açtı. Sağlık çalışanları otelde konaklama ihtiyaçlarını giderebilecek. Dortmund forması giyen Türk asıllı futbolcu Emre Can ise "Koronavirüs salgını için üzerimize düşeni yapmaya ve 2.5 milyon Euro bağışlamaya karar verdik" dedi. NBA'de ise daha önce de önce mikrofonları elleyerek salgınla dalga geçen sonrasında testi pozitif çıkan Utah Jazz'li Rudy Gobert virüsle mücadele için 500 bin dolar bağışlaşacağını açıklamıştı. Golden State Warriors ekibi 1 milyon dolar bağışlarken, birçok oyuncu da farklı miktarlarda bağışlarda bulunarak koronavirüs salgını ile mücadeleye destek oldu.