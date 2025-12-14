Zirve yarışında kritik derbi! İşte Trabzonspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri

14 Aralık 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.12.2025 09:04 Güncelleme: 14.12.2025 09:30
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Trabzonspor rakibini yenerek zirve yarışındaki takibini sürdürmek isterken, Kara Kartal ise galibiyetle yeni bir çıkışa geçmenin yolunu arayacak. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında saat 20.00'de Trabzonspor'a konuk olacak.

Ligde geride kalan 15 haftada siyah-beyazlılar, 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu topladığı 25 puanla 5. sırada yer alırken, bordo-mavililer ise 10 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle hanesine 34 puan yazdırdı ve haftaya 2. basamakta giriş yaptı.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Salih, Orkun, El Bilal Toure, Abraham.

141 MÜCADELEDE KARTAL ÜSTÜN

İstanbul ekibi, oynanan 141 mücadelede 57 galibiyet alırken, Karadeniz temsilcisi ise 48 kez kazanan taraf oldu. 36 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Bu süreçte siyah-beyazlılar 195, bordo-mavililer de 160 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ta Rafa Silva maç kadrosunda bulunmuyor (İHA)Beşiktaş'ta Rafa Silva maç kadrosunda bulunmuyor (İHA)

BEŞİKTAŞ SON DÖRT MAÇI KAYBETMEDİ

Siyah-beyazlı takım, bordo-mavili ekibe karşı oynadığı son 4 müsabakadan 3 galibiyet, 1 beraberlik çıkarmayı başardı. Ligdeki son 3 maçta rakibinden 7 puan alan İstanbul temsilcisi, 2023-2024 sezonunda oynanan Türkiye Kupası finalinde bordo-mavilileri 3-2 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

Beşiktaş, Trabzonspor'a son olarak 17 Eylül 2023'te Trabzon'da oynanan mücadelede 3-0'lık skorla kaybetti.

KARTAL ÜST SIRALARDAKİ TAKIMLARA DİŞ GEÇİREMEDİ

Beşiktaş, ligde ilk 7 sırada yer alan takımlara karşı oynadığı müsabakalarda galibiyet alamadı. Siyah-beyazlılar bu süreçte sahasında Fenerbahçe'ye 3-2, deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup olurken; iç sahada Samsunspor ile 1-1, Gaziantep FK ile 2-2, deplasmanda ise Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandırırken kalesinde de 10 gol gördü.

TRABZONSPOR'DA KRİTİK İSİMLER YOK

Trabzonspor'da kart cezalısı Pina ve Onuachu, sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat edilen Visca ve Baniya, forma giyemeyecek. Sakatlığının ardından dün takımla antrenmanlara başlayan Savic'in kadroda yer alıp almayacağı ise maç saatinde belli olacak.

Trabzonspor'da kritik maç için hazırlıklar tamamlandı (AA)Trabzonspor'da kritik maç için hazırlıklar tamamlandı (AA)

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Siyah-beyazlılarda tedavi süreçleri devam eden Necip Uysal ve Mustafa Hekimoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ile Jota Silva, Karadeniz temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta takımla çalışmaya başlayan Rafa Silva'nın ise oynayıp oynamayacağı, yapılacak son antrenmanın ardından teknik ekip tarafından karar verilecek.

UDUOKHAI SINIRDA

Siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Felix Uduokhai sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Alman oyuncu, Trabzonspor maçında kart görmesi durumunda sezonun ilk yarısındaki son maç olan Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Felix Uduokhai (ahaber.com.tr)Felix Uduokhai (ahaber.com.tr)

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TRİBÜNDE YOK

İki takım, bu sezon ligde aralarında yapacağı maçlara misafir takım seyircisinin alınmamasına yönelik yazılı talepte bulundu. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından talebin uygun görüldüğü açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş maçına, siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Trabzonspor - Beşiktaş müsabakasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Batuhan Kolak olacak.

