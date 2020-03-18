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Roman Abramovich'ten anlamlı adım! Otelinin kapılarını açtı

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Giriş Tarihi: 18.03.2020
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ABRAMOVİCH'TEN ANLAMLI ADIM! OTELİNİN KAPILARINI AÇTI

ekiplerinden , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışma şartları zorlaşan sağlık çalışanlarına 'te bulunan otelin kapısını açtı.

ekiplerinden , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışma şartları zorlaşan sağlık çalışanlarına 'te bulunan otelin kapısını açtı.

Kulüpten yapılan açıklamada, uzun saatler çalışan ve evlerine gitme imkanı bulamayan sağlık çalışanlarının statta bulunan otelde konaklama ihtiyaçlarını giderebileceği belirtildi.

Oluşacak bütün masrafların kulüp sahibi tarafından karşılanacağı duyuruldu.

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