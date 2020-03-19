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19.03.2020

Corona virüsle mücadele için dev kampanya!

Corona virüsle mücadele kapsamında, spor dünyası kırmızı alarma geçti. Alman Milli Takımı ve Dortmund toplam 5 milyon Euro bağış yaptı. İbrahimovic 1 milyon Euro için harekete geçerken, NBA ekipleri ve oyuncuları da 1.5 milyon Euro’luk bağış gerçekleştirdi.

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