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Corona virüsle mücadele için dev kampanya!
Corona virüsle mücadele kapsamında, spor dünyası kırmızı alarma geçti. Alman Milli Takımı ve Dortmund toplam 5 milyon Euro bağış yaptı. İbrahimovic 1 milyon Euro için harekete geçerken, NBA ekipleri ve oyuncuları da 1.5 milyon Euro’luk bağış gerçekleştirdi.
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