Corona virüsle mücadele için dev kampanya!

Corona virüsle mücadele kapsamında, spor dünyası kırmızı alarma geçti. Alman Milli Takımı ve Dortmund toplam 5 milyon Euro bağış yaptı. İbrahimovic 1 milyon Euro için harekete geçerken, NBA ekipleri ve oyuncuları da 1.5 milyon Euro’luk bağış gerçekleştirdi.