Ankaragücü – Sivasspor (CANLI ANLATIM)

Süper Lig 24. hafta maçında Ankaragücü ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor, alt sıralardan uzaklaşma hesapları yapan Ankaragücü deplasmanına konuk oluyor. Eryaman Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 24. haftasında, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Ankaragücü ile şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor karşılaşıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Ev sahibi Ankaragücü bu maç öncesi topladığı 20 puanla ligin 17. sırasında bulunuyor.

Konuk Sivasspor ise 45 puana sahip ve ligin 4. sırasında bulunuyor.

Maçın canlı anlatımı A Haber canlı anlatım ekranından takip edebilirsiniz.

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