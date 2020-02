Rıdvan Dilmen'den flaş açıklama: Siyaset mi futbola karışıyor futbol mu siyasete!

Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen, Ali Koç'un "Trabzonspor sırtını devlete dayamış" açıklamasına "Devlet her kulübe yardım ediyor. Olmalı da. Böyle şeyler söylenmesini doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanımız sporun daha iyi olması için çalışıyor" sözlerine ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'den destek geldi. Dilmen "Siyaset mi futbola, futbol mu siyasete karışıyor? Bence futbol, siyasete karışmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımız tarafsız şekilde futbola destek oluyor” dedi.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen'in "Devlet sadece Trabzonspor'a değil her kulübe yardımcı oluyor" sözüne destek verdi:



"Siyaset mi futbola, futbol mu siyasete karışıyor. Bence futbol siyasete karışmaya çalışıyor. Kulüp başkanları, sosyal medyadaki siyasi grupların rüzgarına alet olmamalı. Cumhurbaşkanımız tarafsız şekilde futbola destek oluyor."







ALİ KOÇ

Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen, Ali Koç'un "Trabzonspor sırtını devlete dayamış" açıklamasına "Devlet her kulübe yardım ediyor. Olmalı da. Böyle şeyler söylenmesini doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanımız sporun daha iyi olması için çalışıyor" dedi. Biz de konuyu Fenerbahçe'nin efsane yıldızı Rıdvan Dilmen'e sorduk. İşte Dilmen'in sözleri:



REKOR KIRILDI

Aslında burada sorulacak soru: "Siyaset mi futbola karışıyor, futbol mu siyasete? Bana göre futbol siyasete karışmaya çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde futbol dünyası, spor dünyasına devletin katkısı tartışılmaz. Avrupa'da statlara iki ülke rekor bütçe ayırıp yatırım yapmış. Biri Türkiye diğeri Polonya. Yine yayın ihalesinde rakamın yükselmesinde yayıncı kuruluşun Türkiye'ye girmesinde, Spor Toto'nun alt liglere sponsorluğu keza Ziraat Bankası'nın sponsorlukları devletin desteğinin birer örneğidir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Pakistan dönüşü kulüp başkanlarına ve çalışma arkadaşları için eleştirisi doğruydu. Aslında bizi tercüme etti. Kulüp başkanlarının ve arkadaşlarının demeçlerine dikkat etmesi tavsiyesinde bulundu. F.Bahçe Divan Toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız "Gönül ferman dinlemiyor" diyerek Fenerbahçeliliğini dile getirmiş ama hemen ardından da Vefa Küçük'ün maçlara davetine "Milli maçlarda ve Avrupa maçlarında takımlarımıza destek olmaya geliyorum. Onun dışında maçlara gitmiyorum" demişti.







GEÇMİŞTE DE OLDU

Geçmiş dönemlere baktığımızda Hikmet Çetin, Mesut Yılmaz gibi siyasi isimler de her zaman tuttukları takımları dile getirdiler. Trabzonsporlu Bakanların da takımlarını sevmesi kadar doğal bir şey yok. Başkanlar kulüplerin liderleridir. Bu konularda kitleleri yanlış yönlendirmemeleri gerekiyor. Herkesin duyarlı davranması gerekiyor. TFF'ye de burada büyük görev düşüyor. Statlara siyasi sloganların sokulmaması lazım. TFF'nin bu tür konulara izin vermemesi gerekir.



ALİ ŞEN







HERKESE YAPILDI

Şöyle bir baktığımız zaman Fenerbahçe'ye Kenan Evren Lisesi arazisi, Topuk Yaylası, İncek tesisleri, Samandıra, Ülker Arena, Beşiktaş'a Fulya, stat ve Ümraniye, Galatasaray'a TT Stadı, Florya ve Riva, Trabzonspor'a da stat ve tesis gibi konularda devletin verdiği destek açıkça ortada. Sporun abisi konumundaki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafsız bir şekilde destek verdiğini açıkça söyleyebiliriz. Devlet kulüplere bu kadar destek vermese, devletin bakanlıklarına borcu olan kulüplere bakanlıklar destek vermese Avrupa'da yaşayacağımız sıkıntıyı siz düşünün. Ali Şen Başkanın dediklerine kısmen katılıyorum. Ama bu sezon Fenerbahçe'nin hakkının da yendiğini söylemeliyim. TFF'nin bu süreçte aldığı veya almadığı kararlarla kamu vicdanını rahatsız ettiğini söylemek lazım.







Trabzonspor çok güçlü bir takım. Şu ana kadar da ortaya koyduğu futbol ortada. Bu periyottaki performansını siyasete bağlamak büyük yanlış. Sosyal medyadaki siyasi grupların konuyu siyasete çekmesi kulüp başkanlarının da buna alet olması çok daha büyük yanlış. Buna alet olmamaları gerekiyor.

