15 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Denizlispor - Kayserispor | Canlı anlatım

SPOR
Giriş Tarihi: 15.02.2020
DENİZLİSPOR - KAYSERİSPOR | CANLI

'in 23. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

'in 23. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. 24 puanla 11. sırada bulunan Denizlispor, 12 puanla son sırada bulunan Kayserispor'u ağırlıyor.

Geçtiğimiz hafta evinde ile 2-2 berabere kalan Kayserispor, deplasmanından puan veya puanlarla dönmek isterken, Denizlispor evinde alacağı 3 puanla uzun süren galibiyet hasretine son vermek istiyor. Öte yandan Denizlispor - Kayserispor karşılaşmasının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Denizlispor ve Kayserispor, Denizli Atatürk Stadyumu'nda ligin son sırasındaki Kayserispor'u ağırlıyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren bu karşılaşmada her iki takım da puan ve puanlarla ayrılarak elini güçlendirmek istiyor.

DENİZLİSPOR - KAYSERİSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

MAÇIN 11'LERİ

DENİZLİSPOR: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Mustafa, Özgür, Mbamba, Murawski, Sacko, Recep, Barrow, Rodallega

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Emre, Campanharo, Kravets, Djedje, Mensah, Henrique, Mesanovic

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN