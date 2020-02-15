Son dakika: Denizlispor - Kayserispor | Canlı anlatım

Süper Lig'in 23. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Denizlispor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 23. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Denizlispor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. 24 puanla 11. sırada bulunan Denizlispor, 12 puanla son sırada bulunan Kayserispor'u ağırlıyor.

Geçtiğimiz hafta evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Kayserispor, Denizli deplasmanından puan veya puanlarla dönmek isterken, Denizlispor evinde alacağı 3 puanla uzun süren galibiyet hasretine son vermek istiyor. Öte yandan Denizlispor - Kayserispor karşılaşmasının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Denizlispor ve Kayserispor, Denizli Atatürk Stadyumu'nda ligin son sırasındaki Kayserispor'u ağırlıyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren bu karşılaşmada her iki takım da puan ve puanlarla ayrılarak elini güçlendirmek istiyor.

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MAÇIN 11'LERİ

DENİZLİSPOR: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Mustafa, Özgür, Mbamba, Murawski, Sacko, Recep, Barrow, Rodallega

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Emre, Campanharo, Kravets, Djedje, Mensah, Henrique, Mesanovic