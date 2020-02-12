Galatasaray - Alanyaspor CANLI YAYIN
Galatasaray, Türkiye Kupası’nda ilk maçta 2-0 yenildiği Alanyaspor’u ağırlıyor. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmayı ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz. Galatasaray - Alanyaspor canlı izle...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. 20.30'da başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıkarını Mustafa Sönmez ve Serkan Çimen yapacak. VAR hakemi Ali Palabıyık, AVAR ise Serkan Olguncan.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Seri, Adem, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariana, Marcao, Feghouli
ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Siopis, Ceyhun Gülselam, Fernandes, Bakasetas, Campos, Bammou.
Çeyrek finalde rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kaybeden son şampiyon Galatasaray, taraftarı önünde yapacağı müsabakadan istediği sonucu alarak tur atlamaya çalışacak.
Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.
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