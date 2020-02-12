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Galatasaray - Alanyaspor CANLI YAYIN

SPOR
Giriş Tarihi: 12.02.2020 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020
GALATASARAY - ALANYASPOR CANLI YAYIN

, ’nda ilk maçta 2-0 yenildiği ’u ağırlıyor. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmayı ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz. Galatasaray - Alanyaspor canlı izle...

Ziraat çeyrek final rövanş maçında , Aytemiz 'u konuk ediyor. 20.30'da başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıkarını Mustafa Sönmez ve Serkan Çimen yapacak. VAR hakemi Ali Palabıyık, AVAR ise Serkan Olguncan.

İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Seri, Adem, Linnes, Donk, , Emre Akbaba, Mariana, Marcao, Feghouli

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Siopis, Ceyhun Gülselam, Fernandes, Bakasetas, Campos, Bammou.

ASpor CANLI YAYIN

Çeyrek finalde rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kaybeden son şampiyon Galatasaray, taraftarı önünde yapacağı müsabakadan istediği sonucu alarak tur atlamaya çalışacak.

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

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