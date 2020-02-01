Son dakika: Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM
Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilk maçına çıkıyor. Deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan siyah beyazlılar galip gelip kara bulutları dağıtmak istiyor. Saat 17'de başlayacak mücadelenin 11'leri belli oldu. Taraftarlar mücadeleyi ahaber.com.tr/canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilecekler.
Sezon başında teknik direktörlük görevi için anlaştığı Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve hafta içinde Sergen Yalçın ile anlaşan siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.
MAÇTA 11'LER BELLİ OLDU
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Diaby, Atiba, Ljajiç, N'Koudou, Burak.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Ivanildo, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Oğulcan, Boldrin, Umar Aminu, Skoda.
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Ligdeki 19 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 30 puan toplayan Beşiktaş, lider Demir Grup Sivasspor'un 11 puan gerisinde 7. sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor ise 7 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi ve 24 puanla 11. sırada yer alıyor.
SON 6 LİG MAÇINDA SADECE 2 KEZ KAZANABİLDİ
Siyah-beyazlı ekip, ligde son 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi.
Söz konusu karşılaşmaların 4'ünü mağlup tamamlayan Beşiktaş, 6 maçta 6 puan elde edebildi.
Beşiktaş, son 9 resmi karşılaşmada ise yine 2 defa rakiplerine üstünlük kurabildi. Ligdeki 6 maçta 2 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 3 maçtan ise mağlup ayrıldı.
Son 9 resmi maçta kalesini gole kapatamadı
Siyah-beyazlı ekip, ayrıca geride kalan 9 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatamadı.
Son olarak kupada Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 yendiği maçta gol yemeyen Beşiktaş, sonraki 9 karşılaşmada kalesinde gol gördü.
Beşiktaş, söz konusu 9 maçta toplam 20 gol yedi.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in son 7 maçında ise rakiplerinin golüne engel olamadı. Beşiktaş, ligde Hes Kablo Kayserispor (4-1), Kasımpaşa (3-2), BtcTurk Yeni Malatyaspor (0-2), Fenerbahçe (1-3), Gençlerbirliği (4-1), Demir Grup Sivasspor (1-2) ve Göztepe (1-2) maçlarını gol yiyerek tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, en son 12. haftadaki İttifak Holding Konyaspor (1-0) mücadelesinde başarılı savunma yapmıştı.
DEPLASMANDA KAZANMAKTA ZORLANIYOR
Beşiktaş, bu sezonki deplasman maçlarında istediği sonuçları almakta zorlandı.
Süper Lig'de 9 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan toplayabildi.
Deplasmandaki 5 maçtan mağlup ayrılan Beşiktaş, toplamda 17 puan yitirdi.
ELNENY'NİN CEZASI BİTTİ
Sarı kart cezası nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Muhammed Elneny, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde yarınki karşılaşmada görev alabilecek.
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ve Jeremain Lens'in ise Çaykur Rizespor karşısında oynaması beklenmiyor.
NECİP UYSAL CEZALI
Beşiktaş'ın geçen hafta Göztepe ile yaptığı maçta sarı kart gören Necip Uysal, cezası nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Necip, Göztepe maçının yanı sıra Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarında sarı kart görmüştü.
SARI KART CEZA SINIRINDA 4 OYUNCU
Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson, yarın sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Gaziantep FK ile Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede görev yapamayacak.
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