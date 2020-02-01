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01.02.2020

Çaykur Rizespor Beşiktaş maç özeti video

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilk maçına Çaykur Rizespor deplasmanında çıktı. İlk yarısı 1-1 biten mücadeleyi Beşiktaş ikinci yarıda bulduğu golle 2-1 kazandı. Maçın ilk yarısından derlenen video görüntüler yayınlandı.

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