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Trabzonspor listenin başına Soumaoro'yu yazdı

SPOR
Giriş Tarihi: 24.01.2020
TRABZONSPOR SOUMAORO'YU İSTİYOR

Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan , başarılı futboluyla dikkat çekmeye devam ediyor. Orta saha ve hücum hattında etkili oyuncularım olan bordo mavililer, savunmayı güçlendirmek için 'yu listeye aldı.

yönetimi, Lille'in stoperi Adama için girişimlerini sürdürüyor. Önümüzdeki hafta somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Ndiaye ve Bilal transferlerinden sonra Trabzonspor'da gözler tamamen savunmaya çevrildi. 31 Ocak'ta bitecek devre arası transferi öncesi mutlaka bir stoper almak isteyen bordo-mavililerin öncelikli hedefi Fransa'dan Adama Soumaoro... Lille forması giyen 27 yaşındaki savunmacı takımında düzenli oynayamamaktan rahatsız.

Trabzonspor yönetimi, Yusuf transferinden dolayı yakın ilişkiler içinde olduğu Lille kulübünü ikna edip, Soumaoro'yu kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor. Oyuncunun bu transfere sıcak baktığı öğrenilirken, önümüzdeki hafta somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

1.86'lık savunmacı bu sezon 8 karşılaşmada forma giyerken, 1 kez gol sevinci yaşadı. Lille'in altyapısından çıkan Soumaoro, kariyerinde başka bir kulüpte oynamadı.

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