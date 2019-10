Abdullah Avcı: Güzel bir sayfa açtık

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçı sonrasında takımını övdü. Avcı,“Galatasaray önünde el ele tutuşmuş, birlikte hareket eden ve mücadeleden kaçmayan bir takım görüntüsündeydik. Güzel bir sayfa açtık.” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçı sonrasında takımını övdü. Taraftar ve oyuncuların maçı istediğini söyleyen Avcı, "El ele tutuşmuş, birlikte hareket eden ve mücadeleden kaçmayan bir takım görüntüsündeydik. Rakipten 7 km fazla koşmuşuz. Bu galibiyetin mutluluğunu yaşayacağız" ifadesini kullandı.

galibiyetiyle güzel bir sayfa açtıklarını vurgulayan, "Muhteşem taraftarımız destek verdikçe bu oyunu oynayacağız.bu yarışın içinde zaten olacaktı ama bu bize ivme kazandıracak. Sezon başından beri birçok olumsuzluk yaşanmıştı. Hayat her gün yenileniyor. Şimdi de bizim için yenilendi" dedi.ardından konuşan Karius, "Takım gibi oynadık ve her şeyi yaptık. Galibiyete inanıyorduk. Aynı şekilde kenetlenerek yola devam etmeliyiz" dedi.Dün Beşiktaş savunmasının solunda oynayan Rebocho, "Ben her zaman hazırım ama kararı Avcı verir. Forma için savaşa devam edeceğim" dedi.derbisi öncesindefutbolculara derbi galibiyetiiçin özel prim vaadinde bulunmuştu.Derbi zaferi sonrası futbol takımınınpaylaşacağı öğrenildi.