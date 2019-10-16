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Bakanlıktan sert yanıt: Akla uymaz

SPOR
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
BAKANLIKTAN SERT YANIT: AKLA UYMAZ

Son dakika haberi...Gençlik ve : "(’nın 'asker selamı' soruşturması) Akla uymaz. Mantıksız olur. Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'nın, A Milli Futbol Takımı oyuncularının "asker selamı"na soruşturma başlatmasına ilişkin, "Akla uymaz. Mantıksız olur. Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum." dedi.

Bakan Kasapoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

UEFA'nın, A Milli Takım'da forma giyen futbolcuların 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Arnavutluk ve Fransa ile oynadıkları maçlarda olası siyasi provokasyon içeren davranışlar sergilediği iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na disiplin soruşturması başlattığının hatırlatılmasının ardından değerlendirmesi sorulan Kasapoğlu, "Akla uymaz. Mantıksız olur. Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum." ifadesini kullandı.

Milli futbolcular, konuk ettiği Arnavutluk'u 1-0 mağlup ettiği ve Fransa deplasmanında 1-1 berabere kaldığı karşılaşmalarda attıkları gollerin ardından asker selamı vererek, bu golleri Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e armağan etmişti.

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