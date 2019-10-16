Bakanlıktan sert yanıt: Akla uymaz
Son dakika haberi...Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "(UEFA’nın 'asker selamı' soruşturması) Akla uymaz. Mantıksız olur. Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum."
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA'nın, A Milli Futbol Takımı oyuncularının "asker selamı"na soruşturma başlatmasına ilişkin, "Akla uymaz. Mantıksız olur. Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum." dedi.
Bakan Kasapoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
UEFA'nın, A Milli Takım'da forma giyen futbolcuların 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Arnavutluk ve Fransa ile oynadıkları maçlarda olası siyasi provokasyon içeren davranışlar sergilediği iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na disiplin soruşturması başlattığının hatırlatılmasının ardından değerlendirmesi sorulan Kasapoğlu, "Akla uymaz. Mantıksız olur. Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum." ifadesini kullandı.
Milli futbolcular, konuk ettiği Arnavutluk'u 1-0 mağlup ettiği ve Fransa deplasmanında 1-1 berabere kaldığı karşılaşmalarda attıkları gollerin ardından asker selamı vererek, bu golleri Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e armağan etmişti.
BAKAN DÖNMEZ'DEN "YAPTIRIM KARARI" AÇIKLAMASI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de ABD'nin, kendisini yaptırım kararı listesine almasına yönelik soru üzerine, "İşimize devam ediyoruz." karşılığını verdi.
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