Nadir hastalıkların tedavisi için kritik iş birliği! SMA ilacının yerli üretimi Türkiye’de yapılacak
TÜSEB ile Polifarma arasında imzalanan protokolle SMA tedavisinde kullanılan Nusinersen’in yerli üretimi başlıyor. Türkiye, nadir ve genetik hastalıkların tedavisinde kritik etken maddeleri geliştiren sayılı ülkeler arasına girerken, TÜSEB–Biosys ortaklığında üretilen dünyadaki ilk ev tipi mekanik ventilatör “Bioxy” de tanıtıldı.
T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB tarafından düzenlenen 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nın ikinci gününde (25 Kasım 2025), TÜSEB ile Polifarma İlaç arasında SMA (Spinal Müsküler Atrofi) tedavisinde kullanılan Nusinersen etkin maddesi ve ilacının yerli imkânlarla geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. TÜSEB–Biosys iş birliğiyle geliştirilen Ev Tipi Mekanik Ventilatör "Bioxy" de ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.
NADİR VE GENETİK HASTALIKLAR İÇİN AR-GE KAPASİTESİ ARTILACAK
SMA gibi nadir ve yüksek maliyetli hastalıkların tedavisinde kritik öneme sahip Nusinersen etkin maddesinin sentezi ve ilacının üretimi Türkiye'de yapılacak. TÜSEB-Polifarma iş birliğiyle yalnızca SMA için değil, diğer genetik ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan etken maddelerin üretilebilmesi için de araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülecek.
İŞ BİRLİĞİ İLE İLAÇ ERİŞİMİ KOLAYLAŞACAK VE EKONOMİYE KATKI SAĞLANACAK
Yerli SMA ilacı ve hammaddesi ile ilgili klinik çalışmalara başlandığını belirten TÜSEB Başkanı Ümit Kervan, "Klinik çalışmalara başlamak demek zaten hastalarımızın bu tedaviye ulaşması demek. Diğer önemli konulardan biri de bu denli kıymetli bir molekülün ülkemizde tamamen yerli bir firma tarafından geliştirilmiş olmasıdır." ifadelerini kullandı.
TÜSEB İŞ BİRLİĞİ İLE EV TİPİ MEKANİK VENTİLATÖR GELİŞTİRİLDİ
11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda TÜSEB–Biosys iş birliğiyle geliştirilen Ev Tipi Mekanik Ventilatör "Bioxy" de ilk kez tanıtıldı. Birden fazla üst düzey fonksiyonu tek bir platformda sunan bu cihaz, evde bakım hizmetlerinde hem hastalar hem de sağlık profesyonelleri için yeni nesil klinik destek sağlayacak.
HASTALAR UZAKTAN ANLIK OLARAK TAKİP EDİLEBİLECEK
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan TÜSEB-Biosys iş birliği ile üretilen ev tipi mekanik ventilatörün dünyada ilk olduğunu belirterek "Yoğun bakımlarda solunum cihazından ayıramadığımız hastalarımızın artık evlerine taburcu olabileceği, aileleri ile birlikte olabileceği bir cihaz. Bu verileri anlık olarak gönderebiliyor. Hastanın evde bir şeye ihtiyacı olduğunda veri gönderilen sağlık merkezindeki doktor ya da hastane o hastaya uzaktan müdahale ve hastanın yakınlarına destek olabilecek bir yöntem gelişiyor." ifadelerini kullandı.
