Uzmandan kritik uyarı: Kuduzdan korunmanın en önemli adımı!

Tarih boyunca yalnızca birkaç istisna dışında kuduzdan kurtulan çok sayıda vaka olmadığını hatırlatan Prof. Dr. Tok, "Kuduz belirtileri başladığında beyin hasarına yol açarak ölüme götürür. Bu nedenle korunmanın en etkili yolu aşılanmadır. Riskli temas sonrası hızlı şekilde aşı uygulanması hayat kurtarıcıdır" ifadelerini kullandı.



"ZAMAN KAYBETMEDEN SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURULMASI ŞARTTIR"

Kuduz riskli temasından sonra kişinin en kısa sürede, zaman kaybetmeden en yakın aşı merkezi ya da sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğinin altını çizen Prof. Tok, "Kuduzun kuluçka süresi, ısıran hayvana ve ısırılan bölgeye göre değişiklik gösterse de, mutlaka zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması şarttır" dedi.



"KULUÇKA SÜRESİ 7 GÜN İLE 1 YIL ARASINDA DEĞİŞEBİLİR"

Kuduz virüsünün insana bulaştıktan sonra hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasına kadar geçen sürenin oldukça değişken olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Tok, "Kuluçka süresi 7 gün ile 1 yıl arasında değişebilir. Ancak çoğunlukla bu süre 30-90 gün arasında seyreder" diye konuştu.



HANGİ HAYVANLARDAN BULAŞIR?

Kuduzun yalnızca yabani hayvanlardan değil evcil hayvanlardan da bulaşabileceğini vurgulayan Tok, "Tilki, kurt, çakal gibi yabani hayvanlarda; köpek, kedi, inek, koyun, keçi ve eşek gibi evcil memeli hayvanlarda kuduz görülebilir. Sadece ısırık yoluyla değil; bütünlüğü bozulmuş ciltten salya ile veya enfekte yarasaların bulunduğu mağaralarda solunum yoluyla da bulaş gerçekleşebilir" şeklinde konuştu.



"TEMAS SONRASI YARANIN BOL SU VE SABUNLA YIKANMASI GEREK"

Riskli temas sonrası yapılacak ilk müdahalenin hayat kurtarıcı olduğunun altını çizen Prof. Tok, "Kuduz virüsü sabun, deterjan ve antiseptiklere oldukça duyarlıdır. Bu nedenle temas sonrası yaranın bol su ve sabunla yıkanması ve hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir" ifadelerini kullandı.

"KÖPEK VE KEDİLERİN HER YIL AŞILANMASI, HASTALIĞIN İNSANLARA BULAŞMASINI ENGELLER"

Kuduzdan korunmada aşılamanın kritik rol oynadığını belirten Prof. Dr. Tok, şunları kaydetti:

"Sokak hayvanları dahil köpek ve kedilerin her yıl aşılanması, hastalığın insanlara bulaşmasını engeller. Evde beslediğimiz kedi ve köpeklere her yıl kuduz aşılarını yaptırarak sadece kendimizi değil, hayvanlarımızı ve toplumu da kuduzdan koruyabiliriz."