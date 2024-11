Uzmanı açıkladı! Boy uzatmada ideal yöntem...

Boy uzatma işlemleri için Precice 2 ve Kombine yöntemlerin uygulandığını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Yunus Öç, bu ameliyatların detaylarını anlattı.

Boy uzatma yöntemlerinin, birçok birey için fiziksel ve psikolojik açıdan önemli bir çözüm sunduğunu belirten BHT Clinic İstanbul Tema Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Yunus Öç, şunları söyledi:

"Boy uzatma işlemi, genellikle Precice 2 ve Kombine yöntemler gibi iki modern teknik ile yapılır. Precice 2, boy uzatma alanındaki en gelişmiş iç uzatma teknolojilerinden biridir. Bu yöntemde, bacak kemiklerine yerleştirilen iç uzatma cihazı sayesinde kemikler dışarıdan herhangi bir müdahale olmadan uzatılır. Kombine Yöntemler ise, iç ve dış uzatma cihazlarının birleşimiyle yapılan bir tekniktir. Bu yöntemde, iç çivi ve dış uzatma cihazları bir arada kullanılır. Kombine yöntem, genellikle daha hızlı sonuçlar almak ve daha fazla boy kazanmak isteyen bireyler için uygundur."

"Precice 2 cerrahi olarak daha rahat uygulayabildiğimiz yöntem"

Doç. Dr. Yunus Öç, "Precice 2, hem cerrahi olarak daha rahat uygulayabildiğimiz hem de hastanın sonrasında çok daha rahat hareket edebildiği, yatak içerisinde rahatlıkla istediği pozisyonda uyuyabildiği, yara iyileşmesinin çok daha hızlı olduğu bir yöntem olması ve de sonrasında manyetik olarak uzamayı rahat bir şekilde yapabildiği için kozmetik boy uzatma için çok daha uygun bir yöntemdir. Kaynaması, Kombine yönteme göre sadece bir tık daha geç olabilir" diye belirtti.

"İdeal yöntem, Precice 2 olarak kabul edilir"

Kombine yöntemde, dışarıdaki fiksatörle oluşan sorunlar bir miktar çözülebildiği için, genellikle daha rahat çözümler sunabildiğini vurgulayan Öç, "Ancak Precice 2 yönteminde, bir sorun olduğunda çivinin değiştirilmesi gerekebilir, bu da cerrahi müdahale gerektirdiği için biraz daha zorlayıcı olabilir. Tabii, bu tür durumlar nadiren görülmektedir. Kozmetik boy uzatma için ideal yöntem, genellikle Precice 2 olarak kabul edilir. Kombine yöntem ise son yıllarda popülerleşmiş ve komplikasyon oranları daha düşük olduğu için, Ilizarov ve diğer geleneksel yöntemlerle yapılan uzatmalara kıyasla daha hızlı kaynama süresi ve operasyon esnasında yük verme açısından bazı avantajlar sunmaktadır" dedi.

"Her iki yöntemin de artıları ve eksileri var"

Dr. Öç; "Her iki yöntemin de artıları ve eksileri bulunmaktadır. Bu nedenle, hastalara her iki yöntemi de detaylı bir şekilde açıklayarak, her iki tekniğin de boy uzatma için ideal bir seçenek olabileceğini belirtiriz. Ancak, kozmetik amaçlar ve ideal vücut ağırlığı koşulunda, Precice 2 genellikle tercih edilen yöntemdir. Bu yöntem, estetik açıdan daha uygun bir seçenek sunar ve özellikle kilosu fazla olmayan hastalar için ideal bir tercihtir" diyerek sözlerini noktaladı.