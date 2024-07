Bu besinleri tüketirseniz sivrisinekler yanınıza yaklaşamayacak! Sivrisineklere kesin çözüm...

C VİTAMİNİ

C vitamini, bağışıklığı güçlendirici özellikleriyle ünlüdür. portakal, limon greyfurt, çilek, kivi gibi besinler mükemmel C vitamini kaynaklarıdır. C vitamini, zararlı serbest radikalleri nötralize etmeye, iltihaplanmayı azaltmaya ve vücudun enfeksiyonlarla savaşma yeteneğini artırmaya yardımcı olur.

