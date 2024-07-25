Uzmanı açıkladı: Ispanağın yanında tüketin! Hücreleri yeniliyor...

Avokado

"Zeytinyağıyla hafif bir ısı ile birlikte aslında zerdeçalın içerisindeki bu kurkumin antioksidan içeriği yüksek olan bileşik ile aslında biyo yararlılığını arttırmış olacağız. Bir diğeri ise domates ve zeytinyağı. Domatesin içerisinde bulunan likopen çok güçlü bir antioksidan içeriğine sahip ve yağda çözünüyor. Bunun için de domatesi zeytinyağı ile birlikte kullandığımızda likopenin aslında emilimini arttırıyoruz. Vücudumuz için de müthiş bir antioksidan bulundurmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Böğürtlenin tofu peyniri ile tüketildiğinde peynirde bulunan kalsiyumun daha fazla emilmesine yardımcı olacağını söyleyen Akbeyaz, "Yazın gelmesi ile birlikte pazarlarda da böğürtlenlerin geldiğini görüyoruz ve kendi başlarına çok lezzetli olduklarını da biliyoruz. Proteinden ve D vitamininden zengin olan bir peynir çeşidi olan tofu ile birlikte böğürtlenin tüketilmesi bu peynirin içerisinde bulunan kalsiyumun daha fazla emilmesine yardımcı olacak. Böylelikle de aslında kemik gelişimine özellikle de yetişkinlik çağına geçecek olan ergenlik dönemindeki çocuklar için oldukça güzel bir ikili olacaktır."

"Biliyoruz ki göz sağlığı için en önemli besinlerden birisi de havuç. Havuç sevmeyenler ne yapacak dersek, bunun için en güzel kombinasyon ise avokado ve ıspanağın birlikte kullanımı. Bunların birlikte kullanımını diyete ekleyerek göz sağlığına katkı sağlayabiliriz ve böylelikle göz sağlığının en önemli besin kaynaklarından birini de kullanmış oluruz. Bir diğeri ise cevizi ıspanakla birlikte kullanmak. Biliyoruz ki ıspanak K vitamini açısından çok zengin ve bunu cevizle birlikte kullandığımızda yani Omega-3 içeriği yüksek olan bir besinle kullandığımızda hücre büyümesine katkısı ve kemik gücünü arttırmaya yardımcı olacaktır" dedi.