Uzmanı açıkladı: Ispanağın yanında tüketin! Hücreleri yeniliyor...

Sağlıklı beslenme

Dengeli beslenmenin hastalıklardan korunmanın bir yolu olduğunu söyleyen Burcu Akbeyaz, "Dengeli beslenmek hem sağlığımızı korumak hem de hastalıklara karşı korumak için en güzel yollardan biri. Dengeli beslenirken de bazı besinleri bir arada kullanmak aslında birçok fayda sağlayacaktır. Bunları beslenmenin kısa yolları olarak düşünebiliriz. Demir, oksijen taşıyan bağışıklığımızı geliştiren kırmızı kan hücrelerini üretmek için ihtiyacımız olan besin gruplarından biri aslında."

"Bu besin grubunu C vitamini ile birlikte tükettiğimizde demirin emilimini oldukça arttırmış oluyoruz. Demire et ve baklagiller olarak örnekler verebiliriz. C vitamini açısından ise narenciyeler, bol limonlu salatalar, kırmızı ve yeşilbiberleri kullanabiliriz. Bir diğeri ise yağda çözünen A,D,K vitaminleridir. Bu A,D,K vitaminlerinden A vitamini kırmızı ve turuncu sebzelerin içinde bulunur. D vitamini ise oldukça yağlı balıkların içerisinde bulunmaktadır. K vitamini de yeşil sebzelerin içinde bulunur. Bunların zeytinyağı, avokado, ceviz ve badem gibi yağlı tohumlar ile birlikte tükettiğimizde de vücudumuzdaki emilimini arttıracağız" dedi.