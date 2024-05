Ani gelen baş ağrısına dikkat! İlk 6 saat kritik...

"ÖZELLİKLE 60 YAŞIN ÜZERİNDE GÖRÜLÜR"

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Gazi Özdemir, "İnmenin diğer ismi beyin krizidir Nasıl kalp krizi bilinen bir ifadeyse beyin krizi de bilinmesi gereken bir ifade. Neden önemli? Çünkü dünyada insanların ölmesine neden olan ilk hastalık biliyorsunuz kalp krizidir. İkinci sırada kanser üçüncü sıradan beyin krizi gelir. Ve beyin krizi deyince ne anlayacaksınız? Beyin krizi bir beyin damar hastalığıdır. Beyin damar hastalığı iki türlü oluşur. Ya beyindeki bir ana damar tıkanır veya beyindeki bir damar patlar beyne kanama yapar. Bu olaylar genelde her yaşta görülebilse de özellikle 60 yaşın üzerinde görülür. Şimdi en başta tansiyon yüksekliği, aileden gelen damar sertliği ,hareketsizlik, egzersiz yapmama atıl bir yaşam, kilo alma, şeker, kan koyuluğunun fazlalığı, alkolik oluş veya her gün sık sık alkol kullanma, sigara içmede en direkt olarak bir risk faktörüdür. Gıda yönünden fazla hayvani yağlar tüketme, sebzeyi az tüketmek, kırmızı et yerine yağlı et yemek risk faktörleri arasında. Hastalarımıza önerimiz tuzu azaltın ama tuzu bırakmayın" dedi.

"İLK 6 SAATE HASTANIN BİR ACİL POLİKLİNİĞİNE GİTMESİ GEREKİYOR"

İnmenin ardından hastanın en kısa sürede hastaneye gidip tedavi olması gerektiğine değinen Prof. Dr. Gazi Özdemir, şöyle devam etti;

"Bir nöroloji uzmanının acil olarak inme geçiren hastaya mutlaka acil bir beyin tomografisi veya imkan varsa beyin MR'ı çektirmesi lazım. Eğer bir kişide ani görme bozukluğu olursa tek taraflı veya çift taraflı, birden bire konuşması bozulursa, aniden kişinin anlaması bozulursa, bir kolunda bir bacağında uyuşma olursa, aniden şiddetli baş dönmesi olursa bunlar önemli haberci belirtilerdir, önemsemek gerekiyor. Çünkü belirtiler ciddi bir beyin krizine haberci oluyor. Beyin kanamasının belirtileri yok. Aniden gelir şimşek gibi. Beyin kanaması kişinin yaşamında en fazla belki de ilk defa çok şiddetli baş ağrısıyla karşılaşmasıyla başlar. O nedenle bunun ayrımını yapmamız gerekiyor. İlk 6 saatte hastanın bir acil polikliniğine gitmesi gerekiyor."