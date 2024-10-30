CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapılıyor.

PKK YÖNETİCİSİYLE 14 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

Ahmet Özer'in kırmızı kategoride aranan PKK terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü tespit edildi. Diğer yandan Özer'in PKK'lı çok sayıda isimle de telefon trafiğinde olduğu belirlendi.

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman (A Haber)

690 ÖRGÜT ÜYESİYLE TELEFON TRAFİĞİ

Karaman, "Ahmet Özer hakkında terör örgütü üyeliğinden bir gizli bir soruşturma yürütülüyormuş. Bu soruşturma çerçevesinde bu sabah gözaltı talimatı verildi. Özer'in evinde, aracında, iş yerinde, odasında arama yapıldı ve Özer gözaltına alındı. Neden gözaltına alındığı çok merak ediliyor. Çok küçük ipuçları vereceğim. Özer'in terör örgütünün elebaşlarından Remzi Kartal ile telefon görüşmeleri tespit edilmiş. Kartal, terör örgütünün en tepe sözde yöneticilerinden bir tanesidir. Ayrıca 690 terör örgütü üyesi ile de telefon trafiğinin olduğuna yönelik bilgiler var." ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığı" belirtildi.

Başsavcılık açıklaması şu şekilde:

"Halen İstanbul ili Esenyurt ilçesi Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan şüpheli AHMET ÖZER'in soruşturma evrakımız kapsamındaki delillere göre özet olarak; şüphelinin terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri Abdullah ÖCALAN ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi), hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketlerinin içerikleri, yaklaşık 10 yıllık süreçte adı geçen terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan (694) farklı tekil kişi ve ayrıca özellikle terör örgütü yöneticilerinden Remzi KARTAL (KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi-Kırmızı Bültenle aranan şahıslardan) ile 14 kez olmak üzere iletişim irtibat kayıtları nazara alındığında terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşıldığından;

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden konutunda, işyerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, şüphelinin 30/10/2024 tarih saat: 06.00 itibariyle yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri halen devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."

İMAMOĞLU: TİTİZLİLİKLE TAKİP EDİYORUZ

İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, süreci titizlilikle dikkat ettiklerini dile getirip "Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş Sayın Özer, kıymetli bir bilim insanı ve yerel yöneticidir." dedi.



İmamoğlu paylaşımında "Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş Sayın Özer, kıymetli bir biliminsanı ve yerel yöneticidir." ifadelerini de kullandı.

AHMET ÖZER KİMDİR?

2024 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde Ahmet Özer CHP ve DEM Parti ittifakının adayı olarak ortaya çıkmıştı.

"KENT UZLAŞISI ADAYI OLARAK ORTAYA ÇIKTIM"

kürdistan sözleri ile bilinen Özer, katıldığı bir televizyon programında CHP-DEM ittifakına ilişkin konuştu. Özer, "Ben kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım. Bana böyle bir öneri yapıldığında da seve seve kabul ettim" dedi.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer (İHA)

"ADAYLIK ÖNERİSİ ÖZEL VE İMAMOĞLU'NDAN"

Önerinin kimden geldiğine ilişkin soruya da cevap veren Özer şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bana böyle bir adaylığı önerdi. Öneri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır."

ANAYASA'NIN İLK DÖRT MADDESİNİ HEDEF ALMIŞTI

Ahmet Özer, Kürtçenin eğitim dili olarak kabul edildiği, ideolojik olarak "tarafsız" vurgulardan oluşan, Kürt kimliğine de atıf yapılan çok kimlikli bir vatandaşlık tanımı içeren hukukî düzenlemeleri savunuyor. Bu talepler de Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmesi anlamına geliyor. Ahmet Özer'in geçmişteki demeçleri de dikkat çekiyor. Sözde "kürdistan" sözleriyle tanınan Özer, "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" demişti.