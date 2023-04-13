Rakamların anlamı ortaya çıktı! Yumurta alırken bu 4 koda dikkat edin! Üzerinde 0,1,2,3 yazıyorsa...

Yumurtaların üzerindeki rakamların sırrı ortaya çıktı! Meğer herkes aynı hatayı yapıyor. Yumurta alırken özellikle dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor.Bazıları köy yumurtası tüketecek imkanı bulabilirken şehirde yaşayanlar ise bu durumdan mahrum kalabiliyor. Peki, yumurtanın üzerinde yazan kodlar ne anlama geliyor? En sağlıklı yumurta hangisi? İşte, merak edilen detaylar...