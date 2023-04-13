Rakamların anlamı ortaya çıktı! Yumurta alırken bu 4 koda dikkat edin! Üzerinde 0,1,2,3 yazıyorsa...
Yumurta alırken dikkat! Yumurtanın üzerindeki kodların ne anlama geldiğini biliyor muydunuz? Yumurta özellikle gelişme çağındaki çocuklar ve spor yapan kişilerin vazgeçilmez besin kaynağı. Ancak yediğimiz yumurtanın ne kadar doğal olduğunu bilemiyoruz.Uzmanlar satın alırken bu 4 koda dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. İşte, yumurtanın üzerindeki rakamların özelliği...
Yumurtaların üzerindeki rakamların sırrı ortaya çıktı! Meğer herkes aynı hatayı yapıyor. Yumurta alırken özellikle dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor.Bazıları köy yumurtası tüketecek imkanı bulabilirken şehirde yaşayanlar ise bu durumdan mahrum kalabiliyor. Peki, yumurtanın üzerinde yazan kodlar ne anlama geliyor? En sağlıklı yumurta hangisi? İşte, merak edilen detaylar...
YUMURTALARIN ÜZERİNDEKİ 4 KODA DİKKAT!
İçerdiği kaliteli ve yüksek proteinin yanı sıra amino asit ve vitaminler ile vücudu besleyen yumurta, iyi kolesterolü de yükseltiyor.Yumurtaların üzerinde bulunan 4 farklı kod ne kadar organik olduğunu gösteriyor. İşte, o rakamlar...
"0" Organik yumurta
Organik yumurta almak istiyorsanız yumurta üzerindeki kodun 0 ile başlaması gerekmektedir. TR ibaresi önünde "0" rakamını görürseniz o yumurtanın organik olduğunu anlayabilirsiniz. Bu kodun olduğu yumurtalar tavuğun hiçbir kimyasal içerikli ürün tüketmediği ve doğal bir şekilde beslendiğini gösterir.
"1" Gezen tavuk yumurtası
"1" kodlu yumurtalar en doğal yumurtalar sıralamasında ikinci sıradadır. Organik yumurta fiyatları yüksek olduğu için ona en yakın alınabilecek yumurta "1" kodlu yumurtalardır. Bu yumurtalar gezen tavuk yumurtasıdır.
"2" Kümes tavuğu yumurtası
2 numaralı koda sahip olan yumurtalar, kümeste yaşayan tavuklara ait yumurtalardır. Bu yumurtaları gelişim çağındaki çocukların ve rahatsızlığı bulunanların tüketmemesi tavsiye edilir.
"3" Kafes tavuğu yumurtası
Bu koda sahip yumurtalar endüstriyel üretim ile hızlı yumurta alınabilmesi için kafeste yetiştirilen tavuklardan alınan yumurtalardır. Mümkün oldukça bu koda sahip yumurtaların tüketilmemesi tavsiye edilmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? Nisan ara tatili ertelenecek mi, kaç gün olacak?
- 13 Nisan okullar kar tatili mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları! Hakkari, Şırnak...
- 2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?
- Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Nisan - Mayıs mazot ve gübre desteği yattı mı? Ödeme takvimi...
- AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF bahar dönemi vize sonuçları açıklandı mı?
- Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman? Real Madrid - Chelsea hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Ehliyet affı 2023 son dakika çıkacak mı? Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? 10 bine yakın iade, ceza puanları...
- Öğretmen atama mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama mülakat sonuç tarihi açıklandı mı?
- SED yardımı Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? Nisan ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...
- Emeklilikte son dakika gelişmesi ayyuka çıktı! O kişiler EYT'li listesinden çıkacak! Prim ödemeleri iade edilecek! 2000 - 2008 arası...
- Emeklilikte yeni sistem netleşti! Müjde duyuruldu, 4500 - 3600 gün ile emeklilik! SSK ve Bağ-Kur'lular o tarihe dikkat: 2000 sonrası...
- O dönem yüzyılın en ilginç dönemi olarak anıldı! Gerçekleşen olaylar ağzını açık bırakacak! Salgın, yıkım, savaş, teknoloji...