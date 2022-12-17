Son dakika: İlaç temininde zorluğa karşı 3 adımda çözüm! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tek tek sıraladı

Bakan Koca yaptığı değerlendirmede sektörün sorunlarının çözümüne yönelik olarak atılan adımları hatırlatarak sıranın sektörde olduğunu, vatandaşın ilaca erişiminde kendilerinin üzerine düşeni yapmaları gerektiğini dile getirdi. Sektör temsilcileri, yapılan düzenlemeler için teşekkür ederek ilaç tedariki ile ilgili tüm imkanlarını seferber ederek çözüme katkı sunacaklarını belirttiler.





İLAÇ FİRMALARIYLA ANLAŞMAYA VARILDI

Bakan Koca paylaşımında "Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere, ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardık. HASTALARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN. Bazı ilaçların temininde zorluk, yurtdışı kaynaklı hammadde sorunundan kaynaklanıyor. İlaç şirketlerimiz, hammadde alımı için harekete geçmeye hazır. HASTALARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN." ifadelerini kullandı.