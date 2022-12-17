Son dakika: İlaç temininde zorluğa karşı 3 adımda çözüm! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tek tek sıraladı
Son Dakika Haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç temini konusunda yaşanan sıkıntıyla ilgili “Aradığınız muhtemelen ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz.” dedi. Bakan Koca, 3 adımda çözümü sıraladı. Öte yandan, Sağlık Bakanı Koca, "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik." ifadelerine yer verdi.
Son dönemde piyasada bazı ilaçların bulunamaması sorununun çözümü için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Koca şu ifadelere yer verdi:
"İlaç teminindeki zorluğa karşı, üreticiler için yeni kur düzenlemesi, az bulunan ilaçların ihracatının bir süreliğine durdurulması, ilaç hammadde alımının güvenilir şartlara kavuşması. Üç adımda çözüm. Aradığınız muhtemelen ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz."
İLAÇTA SORUN ÇÖZÜLÜYOR
Bakan Koca, "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. Kararımıza saygıları için, ilaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. Hastalarımızın içi rahat olsun." dedi.
BAKAN KOCA, İLAÇ SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU
Son dönemde piyasada bazı ilaçların bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adım atıldı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, dün İstanbul'da ilaç sektörünün tüm paydaşlarının yöneticileriyle bir araya geldi.
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında (TÜSEB) düzenlenen toplantıya İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), Türkiye İlaç Sanayi Derneği (TİSD), Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), Sağlık Ürünleri Derneği (SURDER) ve Ecza Depocuları Derneği (EDD)'den 40'a yakın yönetici katıldı. Toplantıda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkilileri de hazır bulundu.
Bakan Koca, yaptığı sosyal medya paylaşımında "İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net: Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca yaptığı değerlendirmede sektörün sorunlarının çözümüne yönelik olarak atılan adımları hatırlatarak sıranın sektörde olduğunu, vatandaşın ilaca erişiminde kendilerinin üzerine düşeni yapmaları gerektiğini dile getirdi. Sektör temsilcileri, yapılan düzenlemeler için teşekkür ederek ilaç tedariki ile ilgili tüm imkanlarını seferber ederek çözüme katkı sunacaklarını belirttiler.
İLAÇ FİRMALARIYLA ANLAŞMAYA VARILDI
Bakan Koca paylaşımında "Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere, ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardık. HASTALARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN. Bazı ilaçların temininde zorluk, yurtdışı kaynaklı hammadde sorunundan kaynaklanıyor. İlaç şirketlerimiz, hammadde alımı için harekete geçmeye hazır. HASTALARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN." ifadelerini kullandı.
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