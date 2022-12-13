Eczanelerde ilaç temini sorunu: Hazine ve Maliye Bakanlığı çözüm için harekete geçti tarih öne çekilecek

Son dönemde, küresel çapta yaşanan ham madde sorunu ve artan maliyetler sağlık sektörünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yurt içinde de mevsimsel etkilerle reçete sayısındaki artışa bağlı olarak, ilaç talebindeki yoğunluk sebebiyle bazı ilaçların temininde zorluklar yaşanıyor.