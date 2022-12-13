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Eczanelerde ilaç temini sorunu: Hazine ve Maliye Bakanlığı çözüm için harekete geçti tarih öne çekilecek

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
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Eczanelerde ilaç temini sorunu: Hazine ve Maliye Bakanlığı çözüm için harekete geçti tarih öne çekilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eczanelerin ilaç tedarikinde yaşadığı sorunu çözmek için çalışmnalara başladı. Buna göre, şubat ayında yapılması planlanan düzenleme öne çekilecek.

Son dönemde, küresel çapta yaşanan ham madde sorunu ve artan maliyetler sağlık sektörünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yurt içinde de mevsimsel etkilerle reçete sayısındaki artışa bağlı olarak, ilaç talebindeki yoğunluk sebebiyle bazı ilaçların temininde zorluklar yaşanıyor.

BAKANLIK ARTAN ŞİKAYETLER ÜZERİNE DEVREYE GİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, vatandaşların eczanelerdeki bazı ilaçlara erişemediklerine dair son dönemde artan şikayetler üzerine Bakanlık devreye girdi.

ŞUBAT AYINDA YAPILMASI PLANLANAN DÜZENLEME ÖNE ÇEKİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilaç fiyatlarında şubat ayında yapılması planlanan düzenlemeyi, sektörün tedarik, üretim ve planlamalarına destek olmak amacıyla öne çekmeye hazırlanıyor.

BAKAN NEBATİ DEVREDE

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin uhdesinde gerçekleştirilecek ilgili düzenlemeyle, ham madde temini, üretim maliyetlerindeki artış ve üretim planlaması konusunda sektöre destek olacak uygulama hayata geçirilerek vatandaşların ilaca zamanında erişimi sağlanacak.

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