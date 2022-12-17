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SGK Twitter'dan açıkladı: İlaç raporu süreleri uzatıldı

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Giriş Tarihi: 17.12.2022 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022
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SGK Twitter’dan açıkladı: İlaç raporu süreleri uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından daha önce 31 Aralık'a kadar uzatılmış tüm ilaçların rapor sürelerinin, 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı açıklandı.

SGK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kurumumuz tarafından daha önce 31.12.2022 tarihine kadar süreleri uzatılmış tüm ilaçların rapor süreleri 30.06.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. İlaçları, SUT hükümlerine uygun olarak düzenlenen hekim reçetesi karşılığında sözleşmeli eczanelerden temin edebilirsiniz." denildi.

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