SGK Twitter'dan açıkladı: İlaç raporu süreleri uzatıldı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından daha önce 31 Aralık'a kadar uzatılmış tüm ilaçların rapor sürelerinin, 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı açıklandı.
SGK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kurumumuz tarafından daha önce 31.12.2022 tarihine kadar süreleri uzatılmış tüm ilaçların rapor süreleri 30.06.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. İlaçları, SUT hükümlerine uygun olarak düzenlenen hekim reçetesi karşılığında sözleşmeli eczanelerden temin edebilirsiniz." denildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor için 3. yarışmacı da açıklandı! Murat Eken Dominik yolcusu! Murat Eken kimdir, kaç yaşında? İşte oynadığı filmler...
- KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak? KYK burs ödeme takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Sağlık Bakanlığı 2. alımlar ne zaman yapılacak? 85 bin personel Sağlık Bakanlığı 2. alım var mı?
- Mazot ve gübre ödemeleri ne zaman yatacak? 17 Aralık Mazot ve gübre ödemeleri yattı mı? TC Kimlik numarası ile sorgulama...
- Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran, Ferit aşkı resmen başlıyor...
- Doğalgaz desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı doğalgaz desteği ne zaman ödenecek 2022?
- Anne ve babalara müjde! Çocuğu ilkokul ve liseye giden ailelere 3 bin 300 lira ödeme! Asgari ücretin %60'ı kadar...
- Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? İşler arapsaçına döndü! Son anda kapıdan firar! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu...
- tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne demek 2022? İlgili tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne anlama geliyor?
- KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULA! KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? e-Devlet KYK burs sonucu...
- Yalı Çapkını 13. bölüm CANLI full izle! 16 Aralık Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izleme linki! Star TV, Youtube...
- EYT'de yaş tablosu nihayete kavuştu! Milim milim hesapla yaş düşecek! 5.000 bin primi tamamlayanda işlem tamam! Staj, çıraklık...