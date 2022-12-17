SGK Twitter’dan açıkladı: İlaç raporu süreleri uzatıldı

SGK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kurumumuz tarafından daha önce 31.12.2022 tarihine kadar süreleri uzatılmış tüm ilaçların rapor süreleri 30.06.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. İlaçları, SUT hükümlerine uygun olarak düzenlenen hekim reçetesi karşılığında sözleşmeli eczanelerden temin edebilirsiniz." denildi.