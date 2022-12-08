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Ani hava değişimlerine dikkat! Uzman isim uyardı: Üst solunum yolu enfeksiyonları arttı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 08.12.2022
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Ani hava değişimlerine dikkat! Uzman isim uyardı: Üst solunum yolu enfeksiyonları arttı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, ani hava değişikliklerinin üst solunum yolu enfeksiyonlarını artırdığını söyledi. Kış aylarında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması önerisinde bulunan Ekuklu, "Masaların, sandalyelerin normal deterjanla temizlenmesi gerekiyor. Havlu ve benzeri ortak kullanım eşyalarını ortak kullanmamamız gerekiyor." dedi.

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