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Yerli ve milli aşı Turkovac'a bir ödül daha

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 11.05.2022
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Yerli ve milli aşı Turkovac’a bir ödül daha

'Birden Binlere' başlıklı Vakıf Haftası ve Ödül Töreninde 'Vakıf İnsan Ödülü'ne layık görülen Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan aldı.

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