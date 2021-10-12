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Aspirin hakkında korkutan gerçek! 60 yaş üstüne kritik uyarı! Düşük doz da olsa...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 12.10.2021 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021
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Aspirin hakkında korkutan gerçek! 60 yaş üstüne kritik uyarı! Düşük doz da olsa...

Çok sayıda evde her alan Aspirin hakkında ABD'de yapılan araştırma sonrası elde edilen veriler açıklandı. Rapora göre kalp krizi ya da felç riski bulunan 60 yaş ve üzeri hastalara düşük doz aspirin kulanmaması tavsiye edildi. Bu gruptaki kişlerde ilacın yan etkilerinin faydalarından daha çok olduğu belirtilirken, ilacın sindirim sistemi kanamaları ve ülsere yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

ABD'de uzmanlardan oluşan bir grup, doktorların kalp krizi ya da felç riski bulunan 60 yaş ve üzeri hastalara düşük doz aspirin vermemesi konusunda uyarıda bulundu.

YAN ETKİLER FAYDALARINI GERİDE BIRAKIYOR

Gönüllü çalışan bağımsız uzmanlardan oluşan ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü adlı grup, özellikle kalp krizi veya felç geçirmemiş olan ileri yaştaki hastalarda aspirin kullanımının yan etkilerinin faydalarını geride bıraktığını açıkladı.

ÜLSERE YOL AÇABİLİR

Açıklamada aspirinin 60 yaş ve üzerinde düşük dozda bile yaşamı tehdit eden sindirim sistemi kanamaları ve ülsere yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

2016 YILINDAKİ TAVSİYE GERİ ÇEKİLECEK

Grup, kolon kanseri riski bulunanların düşük doz aspirin kullanması yönünde 2016 yılında yaptıkları tavsiyeyi de geri çekeceğini belirtti.

40'LI YAŞLARDA FAYDALI

Diğer yandan açıklamada 40'lı yaşlardaki kanama riski bulunmayan kişilerde önleyici aspirin kullanımının faydası bulunabileceğini, 50'li yaşlarda ise bu faydanın daha düşük olduğu değerlendirildi.

DÜŞÜK DOZ TAVSİYESİ

Kalp krizi geçirmiş hastalarda ise düşük doz aspirin kullanımının sürdürülmesi tavsiye edildi. Ağrı kesici olarak bilinen aspirin, kanı inceltici etkisi nedeniyle kalp hastalığı ve inme riski bulunanlarda kan pıhtılarını önlemesi amacıyla 81-100 mg arasında düşük dozda tavsiye ediliyordu.

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