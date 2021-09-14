Uzm. Dr. Ebru Akçakanat: Zayıflamanın tek yolu ameliyat değil!

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ebru Akçakanat, vücut kitle indeksi değeri 35-40 olan kişilerde "morbid obezite" olduğunu belirtti. Kendi kliniğinde akupuntur ve tamamlayıcı tıp uygulamaları da yapan Dr. Akçakanat, fazla kilolarından yakınan bu kişilerin tedavi için genellikle cerrahi operasyonları düşündüklerini dile getirerek "Sağlıklı bir iştah kesme yöntemi, uygun diyet ve bu konuda uzman bir doktor yardımıyla ameliyatsız da kilo verilebilir" dedi.

İLK ADIM BİLİNÇALTI TEMİZLEME

Uzm. Dr. Ebru Akçakanat, morbid obezite hastalarının öncelikle psikolojik destek almaları gerektiğini söyledi: "Morbid obezitede kişinin iştahı genellikle kontrol edilemeyen durumdadır. Çoğunlukla depresyon hali eşlik eder. Uzun süre kilolu olmak, bir daha kilo veremeyeceği inancını artırır. Bu durumda tedaviye önce bilinçaltı temizleme ve kiloyla ilgili yanlış bilinçaltı kodlamaları değiştirmek üzere enerji çalışmaları yapmakla başlanmasını önermekteyim. Kişinin kilo verebileceğine olan inancı, tedaviyi olumlu etkiler."

DETAYLI BİR KAN TESTİ ŞART

Tedavinin diğer aşamalarından bahseden Dr. Akçakanat, "Detaylı bir kan testi incelemesi çok önemlidir. Kişinin şeker hastalığı, tansiyon rahatsızlığı, vitamin eksiklikleri ve hormonal durumu mutlaka incelenmelidir. Bunlara yönelik de önlemler alınması, kilo vermeyi kolaylaştıracaktır" dedi.

TATLI BAĞIMLILIĞINA YÖNELİK TEDAVİ DE PLANLANMALI

Belirli bir kilonun üzerinde olan kişilerde tatlı ve karbonhidrat bağımlılığının da bulunduğunu söyleyen Uzm. Dr. Ebru Akçakanat, "Bu durum da kişinin kilo vermesini ve iştah kontrolünü zorlaştırmaktadır. Bağımlılık tedavisiyle hastanın iştahı kolayca kontrol edilebilir düzeye inebilir" diye konuştu.

AÇ KALARAK KİLO VERİLMEZ DİYET UYGULANMALI

Tedavinin en önemli adımının diyet olduğuna dikkat çeken Dr. Akçakanat, aç kalınarak kilo vermenin mümkün olmadığını hatırlattı: "Kilo verme sürecinde uygulanan diyet çok önemlidir. Kişiler aç kalarak kilo veremez. Açlıkla verilen hızlı kilolarda kas kaybı da olur ve bu son derece sağlıksızdır. Morbid obezite hastaları kendilerine özel bir diyet programı uygulamalı, beslenme alışkanlıklarını tamamen değiştirmelidir. Sağlıklı beslenen ve bunu alışkanlık haline getiren hastalar vücuttaki kas miktarını artırarak kilo verir, genel vücut kan değerlerinde düzelmeler olur ve vücutta sarkma olmadan fazla kilolarından kurtuldular."

TEDAVİ SÜRECİ KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞİYOR

Dr. Akçakanat, morbid obezitede tedavi süresi hakkında ise şunları söyledi: "Süreç kişiden kişiye değişir. Burada dikkat edilecek en önemli unsur şudur; hiç kimse 1 günde kilo almaz. Kilo alma süreci yıllar boyunca devam eder. Dolayısıyla onca yılın alışkanlığını sadece 1-2 seansta tedavi etmek mümkün değildir. Biz morbid obezite tedavisini haftalık olarak düzenliyoruz."