Dünya Sağlık Örgütünden yıl sonuna ilişkin flaş tahmin! Okullara ilişkin yeni açıklama

"HALKIN AŞIYI KABUL ETMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

"Aşı haktır ama aynı zamanda bir sorumluluktur" diyen Kluge, "Bölgemizde aşı alımındaki durgunluk endişe vericidir. Artık birçok ülkede halk sağlığı ve sosyal alandaki önlemler gevşetildiğine göre daha fazla bulaşmayı, daha ciddi hastalıkları, ölümlerdeki artışı ve yeni endişe verici türlerin ortaya çıkması riskinin artmasını önlemek istiyorsak halkın aşıyı kabul etmesi çok önemlidir" ifadelerini kullandı. Kluge, "Aşı şüpheciliği ve bilimin inkarı bizi bu krizi istikrara kavuşturmaktan alıkoyuyor. Bu hiçbir amaca hizmet etmez ve hiç kimse için iyi değildir" diyerek ülkelerin sağlık otoritelerine aşı karşıtlığına son verilmesi için harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.