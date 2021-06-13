Dünya genelinde kaç koronavirüs vakası var? Kritik listede Türkiye detayı! Türkiye'de koronavirüste son durum açıklandı

ABD'DE SON DURUM

California, 3 milyon 801 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 2 milyon 976 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 344 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 187 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 539 ve Texas'ta 51 bin 912 olarak kayıtlara geçti

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 173 milyondan fazla kişiye ilk doz, 143 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.