Dünya genelinde kaç koronavirüs vakası var? Kritik listede Türkiye detayı! Türkiye'de koronavirüste son durum açıklandı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 176 milyonu geçti. ABD,34 milyon 316 bin vaka ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Peki, hangi ülkede kaç vaka var? Türkiye sıralamada ne durumda? İşte Kovid-19 vakalarında ülkeler sıralaması...
SAĞLIK ahaber.com.tr
ABD'DE SON DURUM
California, 3 milyon 801 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 2 milyon 976 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 344 binin üzerinde vakayla Florida izledi.
Can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 187 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 539 ve Texas'ta 51 bin 912 olarak kayıtlara geçti
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 173 milyondan fazla kişiye ilk doz, 143 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
İŞTE EN ÇOK VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 10 ÜLKE
ABD 34,316,005
HİNDİSTAN 29,485,065
BREZİLYA 17,376,998
FRANSA 5,737,810
TÜRKİYE 5,325,435
RUSYA 5,208,687
İNGİLTERE 4,558,494
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