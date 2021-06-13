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Dünya genelinde kaç koronavirüs vakası var? Kritik listede Türkiye detayı! Türkiye'de koronavirüste son durum açıklandı

Dünya genelinde yeni tip (Kovid-19) sayısı 176 milyonu geçti. ,34 milyon 316 bin vaka ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Peki, hangi ülkede kaç vaka var? sıralamada ne durumda? İşte Kovid-19 vakalarında ülkeler sıralaması...

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
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Dünya genelinde kaç koronavirüs vakası var? Kritik listede Türkiye detayı! Türkiye'de koronavirüste son durum açıklandı

Dünya genelinde koronavirüse karşı verilen mücadele sürerken toplam sayısı 176 milyonu geçti. Toplam can kaybı ise 3,8 milyona yaklaşıyor. 34 milyonu geçen vaka sayısıyla dünyada bu konuda zirvede yer alıyor.

ABD'DE SON DURUM

California, 3 milyon 801 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 2 milyon 976 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 344 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 187 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 539 ve Texas'ta 51 bin 912 olarak kayıtlara geçti

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 173 milyondan fazla kişiye ilk doz, 143 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

İŞTE EN ÇOK VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 10 ÜLKE

ABD 34,316,005

HİNDİSTAN 29,485,065

BREZİLYA 17,376,998

FRANSA 5,737,810

TÜRKİYE 5,325,435

RUSYA 5,208,687

İNGİLTERE 4,558,494

İTALYA 4,244,872

ARJANTİN 4,111,147

İSPANYA 3,733,600

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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