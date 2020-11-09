"Zatürre, özellikle çocuklarda, 65 yaş üstü yaşlılarda, böbrek, şeker, kalp veya akciğer hastalığı gibi kronik bir sağlık sorununa sahip olanlarda, sigara kullananlarda ve bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalık veya ilaç kullanımı varlığında daha sık görülüyor" diye konuştu."



KİMLER ZATÜRRE AŞISI YAPTIRMALI?

Zatürrenin önlenmesinde öncelikle altta yatan kronik hastalıkların kontrol altına alınması, dengeli beslenme, hijyenik önlemler ile sigara ve alkol gibi alışkanlıkların kontrolünün önem taşıdığını belirterek, "Uzmanlar, risk altındaki kişilerin yıllık grip aşısı yaptırmalarını öneriyor. Pnömokok aşısının (zatürre aşısı) yapılabileceği kişiler ise 65 yaş ve üzeri olanlar, bağışıklık sistemi yetersiz olan dalağı alınmış kişiler, bazı kan hastalıkları, kronik böbrek hastalığı bulunanlar ve organ nakli yapılmış olanlar, AIDS taşıyıcısı erişkinler, kalp hastalığı, akciğer hastalığı, şeker hastalığı, alkolizm, karaciğer yetmezliği gibi kronik hastalığı olanlardır" şeklide konuştu.

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