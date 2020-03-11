BİZE ULAŞIN
Zatürre aşısı corona virüs tedavisinde etkili mi? Corona virüse karşı nasıl önlem alınmalı?
Corona virüsü dünya geneline hızla yayılmaya devam ediyor. İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs dünyayı etkisi altına almış durumda. Türkiye'de de kendini gösteren virüs nedeniyle 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Öte yandan zatürre aşısı ise en çok konuşulan konulardan biri. Peki zatürre aşısı koronavirüs tedavisinde etkili mi? Yoksa halk arasında yayılan bir bilgi mi? A Haber'e konuk olan Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, tüm merak edilenleri anlattı?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.